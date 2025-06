Nicola, il commosso saluto al Cagliari: "Lascio un pezzo di me, mi avete restituito la passione"

Davide Nicola lascia il Cagliari dopo una breve esperienza, ma densa di emozioni: "Lascio un pezzo di me, mi avete restituito la passione".

E' il momento dei saluti tra il tecnico e i rossoblù, dopo una sola stagione le strade si separano. Un anno intenso, iniziato con tante difficoltà e concluso con l'ottenimento della salvezza, ma soprattutto con un forte legame che Nicola ha costruito con la squadra e la città.

In attesa di capire a chi il Cagliari affiderà la panchina (ipotesi Pisacane e Juric), Nicola ha voluto scrivere una lettera aperta "alla famiglia rossoblù", alla quale ha affidato le proprie emozioni.

CAGLIARI, IL SALUTO DI NICOLA - "Alla famiglia rossoblù. Sedersi sulla panchina del Cagliari ha significato condividere ogni respiro di questa città: nell’entusiasmo che ti prende sin dalle prime luci dell’alba, nelle notti insonni prima di una sfida, nella delusione o nella gioia al fischio finale.

Vi ringrazio perché mi avete restituito la passione di chi mette il cuore prima di ogni cosa, di chi non smette mai di lottare.

Lascio un angolo di me in questa terra, e riparto con la leggerezza di chi sa che il vero orgoglio nasce dall’attaccamento genuino.

Grazie per aver camminato con me, per aver reso ogni difficoltà un valore, ogni vittoria un’emozione che porterò sempre con me.

Al presidente, al direttore, ai calciatori, a tutti i membri dello staff della società, ai nostri tifosi.

A tutto il popolo sardo.

Con infinita gratitudine,

Davide Nicola"