Non solo Reijnders: il Manchester City chiude per Cherki, le cifre

Il Manchester City è scatenato e piazza un altro colpo sul mercato in vista del Mondiale per Club: è fatta anche per Rayan Cherki del Lione.

I Citizens continuano la campagna per rafforzare la rosa a disposizione di Pep Guardiola. Dal Wolverhampton è in arrivo Rayan Ait-Nouri per la difesa e oggi è arrivata la firma di Tijjani Reijnders sul contratto, in un'operazione che porterà nelle casse del Milan circa 70 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus più o meno semplici da raggiungere.

Non c'è due senza tre e arriva anche la fumata bianca per il terzo colpo di giugno: Cherki, stella classe 2003 del Lione.

REIJNDERS LASCIA IL MILAN: HA FIRMATO CON IL MAN CITY

CITY-LIONE, ACCORDO PER CHERKI: LE CIFRE - Secondo quanto riferito da The Athletic, il Manchester City ha raggiunto l'accordo con il Lione per Cherki: all'OL andranno circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus per il cartellino. Erano già stati concordati i dettagli del contratto del 21enne, che si legherà ai Citizens fino al 2030. Visite mediche fissate per la giornata di martedì, ultimo giorno utile per poter iscrivere il giocatore nella lista per il Mondiale per Club.