Norvegia-Italia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia il cammino dell'Italia verso i Mondiali 2026: il primo avversario è la Norvegia.

All'Ullevaal Stadion di Oslo gli Azzurri di Luciano Spalletti muovono il primo passo nelle Qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo: prima gli scandinavi, poi ci sarà la sfida con la Moldavia. La Nazionale è inserita nel Gruppo I insieme alla Norvegia con Israele, Estonia e Moldavia.

Primo appuntamento per l'Italia, non per la Norvegia che ha già giocato e vinto le prime due partite contro Moldavia e Israele, realizzando complessivamente 9 goal.

Solo la prima classifica nel girone accederà direttamente alla fase finale dei Mondiali, mentre la seconda dovrà giocare i playoff.

Non solo qualificazioni Mondiali, in campo anche la Nations League: nella nostra sezione apposita, le quote maggiorate di oggi, con le migliori della settimana sulla Nations League.

Tutte le informazioni su Norvegia-Italia: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

NORVEGIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Norvegia-Italia

Data: venerdì 6 giugno 2025

Orario: 20.45

Canale tv: Rai 1

Streaming: RaiPlay

FORMAZIONI UFFICIALI NORVEGIA-ITALIA

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Haaland, Sorloth. Ct. Stale Solbakken

ITALIA (3-5-1-1): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Ct: Luciano Spalletti

DOVE VEDERE NORVEGIA-ITALIA IN TV - La sfida tra Norvegia e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 (canale numero 1, 501 HD del Digitale Terrestre e 5001 del decoder di Sky).

NORVEGIA-ITALIA IN DIRETTA STREAMING - Norvegia-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay collegandosi al sito o scaricando l'app per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - I telecronisti Rai di Norvegia-Italia saranno Alberto Rimedio e Lele Adani.