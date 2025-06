Norvegia-Italia: la partita più importante dell'anno, ma nessuno lo sa

Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2026. Fase a gironi. Classifica Gruppo I: Norvegia 6, Estonia 3, Israele 3, Italia 0, Moldavia 0. Venerdì si gioca la partita di calcio più importante del 2025. Ma nessuno pare ricordarselo. O peggio ancora saperlo.

La Nazionale di Luciano Spalletti sarà infatti impegnata a Oslo contro la Norvegia capolista del girone e al momento a punteggio pieno. L'Italia, che non gioca una partita ai Mondiali dal 2014 e che - peggio ancora - non disputa una partita dentro/fuori ai Mondiali da domenica 9 luglio 2006 - sì, l'anno prossimo saranno 20 anni esatti - si giocherà in sostanza buona parte delle speranze di qualificazione diretta alla prossima Coppa del Mondo FIFA in un anonimo venerdì sera di inizio estate.

E no, gli Azzurri, sulla carta, non ci arrivano per nulla bene. L'intero blocco interista, tanto per iniziare, sta calcisticamente 'sotto un tram', come direbbero qui a Milano. Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi sono reduci dalla più cocente e devastante sconfitta della storia dell'Inter.

E di Nazionale, per quel poco che se n'è parlato, lo si è fatto solo per il 'caso Acerbi'; prima segato dal ct con un'uscita infelice - "Ma lei sa quanti anni ha Acerbi?" - e poi richiamato a furor di risultati. Perché a 37 anni il centrale della bassa lodigiana è stato uno dei migliori della lunghissima e logorante stagione nerazzurra. E tra le sue caratteristiche, forse, c'è quella di essere uno degli ultimi 'marcatori puri' rimasti in circolazione. Dote non estremamente utile, probabilmente, per correre appreso ai ragazzini del calcio fluido e di interscambi continui di Luis Enrique; ma certamente pedina preziosissima quando la marcatura presuppone un riferimento. Uno come Erling Braut Haaland, ad esempio. Spauracchio norvegese completamente anestetizzato da Acerbi nelle ultime due uscite nerazzurre contro il bomber del Manchester City. Uno che probabilmente, venerdì sera, avrebbe fatto comodo. Ma all'uomo, comprensibilmente, rimane una dignità. E per quanto la sua posizione presa sia forte e discutibile, altrettanto lo era stata in qualche modo quell'uscita del commissario tecnico davanti alla stampa e alle telecamere. Andare a fare le pulci sul chi abbia ragione o meno, oggi, è solo un'inutile distrazione. Eppure, in questi giorni, è stato lo sport preferito di tanti colleghi e della stampa mainstream.

E così l'Italia si presenta a Oslo con la sgradevole sensazione di zero attenzione all'evento, con un gruppo la cui tenuta del principale blocco è un'assoluta incognita, e con una bella polemica 'molto italiana' (cit.) che ha tenuto banco alla viglia. Tutti ingredienti che non lasciano presagire grande ottimismo. E non è una questione di pessimismo, di visione personale riguardo alle cose del mondo. Ma un esercizio di puro realismo. A oggi voliamo in Norvegia con tanti dubbi e quasi nessuna certezza, è un dato di fatto.

Realtà scomoda. Specie per chi, ormai, si trova nella posizione di non poter snobbare niente e nessuno. Perché il refrain del "eh ma è solo la prima partita", è un approccio idiota, oltre che miope. Inaccettabile, per una Nazionale che negli ultimi anni si è dimostrata incapace di eliminare la Svezia; che è stata beffata per due volte dalla Svizzera - prima nelle qualificazioni a Qatar 2022 e poi negli ottavi di Euro 2024 - e che soprattutto è stata mandata a casa, in una notte maledetta, persino dalla Macedonia del Nord. LA MACEDONIA DEL NORD. Giova ripeterlo ad alta voce.

Ecco allora che la Norvegia - questa Norvegia, con la sua miglior generazione di calciatori dal Mondiale di Francia 1998 - non è una squadra che possiamo permetterci di prende sottogamba. Odegaard, Sorloth, Haaland. Ma anche Berge e Nusa. Ci sono 4-5 elementi titolari e protagonisti in squadre come Arsenal, Manchester City, Lipsia e Atletico Madrid. La Norvegia è una squadra seria. Pericolosa. E soprattutto ha già fiutato la possibilità di tornare ai mondiali 28 anni dopo l'ultima volta.

Lo sanno bene, loro, che iniziare un cammino da +9 sull'Italia sarebbe un colpaccio che potrebbe seriamente mettere in difficoltà i favoriti Azzurri. Un'Italia che con una sconfitta venerdì sera a Oslo si troverebbe a inseguire senza più margine di errore. Un'Italia che sarebbe costretta a vincerle tutte da qui al prossimo 16 novembre, data dell'ultima partita, in casa, proprio contro i norvegesi. Una sorta di 'spareggio scandinavo' che già mette i brividi ed evoca venturiani ricordi. Uno scenario per altro di complicatissima gestione a livello di media e pressioni da qui al prossimo inverno.

Loro, tutto questo, lo sanno eccome. La domanda però è un'altra. Anzi, sono due. Noi l'abbiamo capito? E voi ne siete consapevoli? La risposta, vi confesso, mi fa un po' paura.