Norvegia-Italia, le pagelle di CM: Nusa fenomenale, Bastoni e Barella assenti ingiustificati. Spalletti, un disastro da 4

Norvegia-Italia 3-0

NORVEGIA

Nyland 6: spettatore non pagante per praticamente tutto il corso della partita. Non si ricordano sue parate, tranne per la presa plastica finale sul colpo di testa di Lucca

Ryerson 6,5: qualche buona cavalcata sulla fascia, gestisce al meglio il duello con Udogie sulla sua fascia di competenza.

Ajer 6: gestisce Retegui grazie alla sua irrompente fisicità, una prova davvero ordinata.

Heggem 6: insieme al collega di reparto non ha grosse difficoltà, viste le minime - se non addirittura nulle - sortite offensive dell'Italia. Garantisce la solidità necessaria. (Dal 71' OstigardSV).

Moller Wolfe 6,5: ha compiti maggiormente difensivi rispetto al collega sulla destra. Stringe per dare una mano a Heggem, ma è prezioso anche in fase di supporto a Nusa. Si permette il lusso di qualche avanzata offensiva. (Dal 75' Pedersen SV).

Odegaard 7,5: il metronomo della squadra, il faro che illumina. L'assist per la rete di Haaland è quanto di più semplice ed efficace si possa vedere nel calcio moderno. Domina in mediana anche in fase di non possesso, appare di un'altra categoria. Qualità sopraffina.

Berge 7: un solo centimetro e a quest'ora staremmo parlando di una prestazione condita da una rete sensazionale. Solo il palo gli nega questa gioia.

Thorsby 6: onesto mestierante, dirige le operazioni con estrema serenità e ringhia su tutte le seconde palle perse dagli Azzurri. Viene ammonito nel finale della prima frazione. (Dal 46' Berg 6: un ingresso sufficiente, seppur macchiato da un cartellino giallo evitabile)

Nusa 8: fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia sinistra offensiva della Norvegia. Salta sistematicamente Zappacosta e si permette di svariare su tutto il fronte offensivo con numerosi tagli verso il centro. Prima regala un cioccolatino a Sorloth, poi si mette in proprio con una conclusione potente che batte Donnarumma. Una prestazione brillante, da fenomeno assoluto a seminare il panico. (Dal 75' Bobb SV).

Haaland 7,5: un assist e un goal, mica male per il cyborg. Sembrava una partita da 6 in pagella, ma la sua presenza si è fatta sentire in maniera imponente. Prima fa partire l'azione della rete di Nusa, poi fa quanto sa far meglio nella sua vita: segnare. Scarta Donnarumma e deposita in porta il goal che virtualmente aveva chiuso la sfida

Sorloth 7,5: bastano 15 minuti. Alla prima vera occasione, colpisce sul filo del fuorigioco da rapace d'area. Una partita di sostanza, resa ancora più semplice dagli svarioni difensivi dell'Italia. In due parole: sacrificio e killer istinct. (Dall'84' Strand Larsen SV).

CT Solbakken 7,5: una partita dominata così in lungo e in largo, forse nemmeno se l'aspettava. Sfida preparata alla perfezione, i suoi ragazzi giocano con qualità e tecnica in ogni zona del campo. Il tris di reti rifilato agli Azzurri è la ciliegina sulla torta a una partita semplicemente impeccabile

ITALIA

Donnarumma 5: si ritrova Sorloth a due passi e non riesce a evitare l'1-0. Si riscatta il portiere campione d'Europa in carica con un super intervento sempre sul numero 7 norvegese. Non gli si può chiedere di più nelle successive chance che portano la Norvegia a centrare prima il bis e poi il tris.

Di Lorenzo 4: sembra essere tornato ai tempi degli Europei. Il capitano del Napoli campione d'Italia fornisce una prestazione lontana anni luce rispetto all'annata appena vissuta in azzurro e che a tratti ricorda le ombre dell'estate 2024. Piove sul bagnato con Nusa, letteralmente. Disorientato.

Coppola 5,5: nei primi minuti, patisce l'esordio con la maglia azzurra. Ha il compito non semplice di guidare la retroguardia di Spalletti, ma avere a che fare al debutto con due clienti come Sorloth e Haaland non è proprio il massimo. Salva il salvabile con qualche buona chiusura nella ripresa. In una serata nefasta, è il migliore degli Azzurri.

Bastoni 4: non un grande match per il braccetto nerazzurro. Sbaglia il lancio dal quale parte l'azione del vantaggio norvegese e si assume le colpe di mantenere in gioco Sorloth. La delusione della finale di Monaco di Baviera è ancora fresca e sembra riflettere la sua prestazione a dir poco negativa. Appare fuori condizione.

Zappacosta 4: partenza a rilento, Nusa è un cliente davvero difficile. Perde spesso la posizione sul proprio avversario, lasciandosi saltare in dribbling in più occasioni. (Dal 71' Orsolini 6: prova con voglia a guidare una minima reazione dei compagni, ma predica nel deserto. Serve un'ottima sfera per l'unico tiro in porta di tutta la partita degli Azzurri).

Barella 4: salvate il soldato Barella. Un fantasma in campo, uno dei leader tecnici di questa Nazionale che non scende minimamente in campo. Assente ingiustificato e completamente spento.

Rovella 4,5: dovrebbe essere il corrispettivo di Odegaard. Saranno le prime sirene di mercato, ma il regista biancoceleste non fornisce le garanzie previste dal suo ruolo. Sbaglia l'aggancio che permette l'avvio dell'azione del 2-0 norvegese e chiude la sua partita dopo soli 45 minuti. (Dal 46' Frattesi 5,5: prova ad accendere la luce di una spenta Nazionale, ma la missione appare pressoché impossibile)

Tonali 5: è l'anima e il cuore di questa Nazionale. Non oggi però. Perde in maniera netta il contrasto con Ryerson che genera il 3-0 di Haaland. In mezzo al campo, manca il suo classico dinamismo e anche sotto il profilo dell'impostazione è lontano anni luce dal suo livello.

Udogie 5,5: qualche sgroppata sulla corsia mancina, qualche tentativo di conclusione, ma poco più. (dall'84' Dimarco SV).

Raspadori 5: schierato come trequartista, prova a fornire geometria e raccordo fra centrocampo e attacco. Qualche buono spunto, prima di perdersi nella gabbia della retroguardia norvegese. (Dall'84' Ricci SV).

Retegui 5: schiacciato nella morsa tra Ajer e Heggem, l'attaccante dell'Atalanta non trova alcuno spiraglio per sorpassare la muraglia composta dalla difesa avversaria. Lotta, combatte, ma senza che arrivino palloni giocabili diventa davvero complesso. (Dal 71' Lucca 6: il suo ingresso non sortisce gli effetti desiderati, ma sul risultato di 3-0 era difficile chiedergli qualcosa in più. Prova un colpo di testa pericoloso nei minuti di recupero).

CT Spalletti 4: ogni commento sarebbe superfluo. Difesa fragile e attacco inconsistente: su tutto ciò che si poteva sbagliare è stato commesso un errore. I cambi arrivano tardivi, quando ormai la situazione è completamente compromessa. Quasi quanto la qualificazione diretta ai Mondiali. Si rischia già di pensare ai playoff di marzo nella migliore delle ipotesi.