Clamoroso tonfo dell'Italia in Norvegia, con gli Azzurri di Luciano Spalletti che rimediano una figuraccia storica, perdendo per 3-0 nel primo incontro in ottica qualificazioni Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada: partita senza storia all'Ullevaal Stadion di Oslo, con gli scandinavi che dominano in lungo e in largo, asfaltando la Nazionale già nel primo tempo, con le reti di Sorloth, Nusa e Haaland. Norvegia che sale a quota 9 punti nel Gruppo I, con tre partite disputate, mentre l'Italia rimane a 0 e intravede già lo spettro degli spareggi per provare a non saltare il terzo Mondiale di fila. Niente da salvare per l'Italia, che non calcia mai in porta e rischia di perdere anche con un maggior passivo, visto il palo colpito su punizione da Berge. Un disastro su tutti i fronti, in quella che doveva essere la partita più importante nel cammino verso la rassegna iridata del 2026. Ennesimo crollo di Spalletti, che a questo punto dovrà fare anche delle riflessioni sul proprio futuro: il Mondiale è lontanissimo, spaventa l'encefalogramma piatto durante tutto il match, nonostante gli "Olé" dei norvegesi.

IL TABELLINO

Norvegia-Italia 3-0

MARCATORI: 14' Sorloth, 35' Nusa, 42' Haaland

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem (dal 71' Ostigard), Moller Wolfe (dal 75' Pedersen); Odegaard, Berge, Thorsby (dal 46' Berg), Nusa (dal 75' Bobb); Haaland, Sorloth (dall'83' Strand Larsen). Ct. Stale Solbakken

ITALIA (3-5-1-1): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta (dal 71' Orsolini), Barella, Rovella (dal 46' Frattesi), Tonali, Udogie (dall'83' DImarco); Raspadori (dall'83' Ricci); Retegui (dal 71' Lucca). Ct: Luciano Spalletti

ARBITRO: Josè Maria Sanchez (SPA)

AMMONITI: Thorsby (N), Berg (N)

ESPULSI: -

Norvegia-Italia, qualificazioni ai Mondiali 2026

GOAL E AZIONI SALIENTI

90'+1' - Primo tiro in porta dell'Italia, con il colpo di testa di Lucca e la parata plastica di Nyland.

65' - Palo della Norvegia! Gran punizione di Berg dalla destra, montante colpito a Donnarumma battuto.

51' - Raspadori di tacco serve Frattesi in area, ma i norvegesi chiudono.

42' GOAL DELLA NORVEGIA, ancora! Haaland banchetta in una linea azzurra sfilacciata, Di Lorenzo lo tiene in gioco; il bomber salta Donnarumma e deposita in rete.

39' Raspadori è il più attivo dei nostri, il suo cross è allontanato da Nyland.

35' GOAL DELLA NORVEGIA! Nusa sulla sinistra ubriaca Di Lorenzo e Rovella che si scontrano e cadono, l'attaccante arriva sui 16 metri e scarica un bolide col destro alle spalle di Donnarumma!

32' Occasione Norvegia! Sorloth riceve sulla destra da Odegaard, rientra e calcia col sinistro sul primo palo: Donnarumma devia in angolo con un bel riflesso.

25' Occasione Italia con Raspadori che riceve in area la sponda di Retegui e ci prova col destro da posizione defilata: alto.

20' L'Italia prova a reagire con una bella combinazione tra Di Lorenzo e Zappacosta sulla destra, cross allontanato dalla difesa di casa.

14' GOAL DELLA NORVEGIA: Nusa imbuca per Sorloth che viene tenuto in gioco da Bastoni, l'attaccante dell'Atletico Madrid batte Donnarumma che tocca ma non riesce ad evitare la rete.

10' Nusa salta secco Zappacosta sul fianco sinistro, palla in mezzo sulla quale è bravissimo Udogie a spazzare via in zona pericolosissima. Sempre il funambolo locale poco dopo prova a creare, Coppola prima rimpalla un tiro, poi allontana di testa un cross.

6' Cross dalla sinistra che attraversa l'area, prova ad avventarcisi Zappacosta che per fortuna di Moller Wolfe non arriva in tempo all'impatto.

2' Calcio d'angolo da destra per l'Italia, Tonali sul secondo palo trova Retegui, colpo di testa tra le braccia del portiere.