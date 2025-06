Orsolini l'unico a creare, ma Spalletti: "Gioca con la squadra, non andare da solo"

Venti minuti e spiccioli è durata la partita di Riccardo Orsolini, subentrato a Zappacosta al minuto 71 di Norvegia-Italia, punteggio già ampiamente sigillato e clima surreale per gli azzurri. L'esterno del Bologna, 15 goal in campionato e convocazione a furor di popolo, mal si sposa con il 3-5-1-1 scelto dal ct Spalletti per questo corso della Nazionale: era stato escluso dagli Europei proprio per questo motivo l'anno scorso.

Una "bussata" dopo l'altra nelle esultanze e Spalletti si è convinto a richiamare l'ex Atalanta, ormai una bandiera rossoblù e uno dei pochi giocatori italiani capaci di creare superiorità numerica saltando l'uomo. Cosa che ha provato a fare nel finale, convergendo sul mancino e poi calciando verso la porta, mancandola non di poco. A quel punto, le telecamere hanno pescato in maniera abbastanza chiara un labiale di Spalletti nella sua area tecnica, rivolto a Orsonaldo, come viene chiamato a Bologna. "Gioca con la squadra, non andare da solo".

E' parso un segnale di insofferenza verso una giocata che a quanto sembra non fa parte dello spartito della Nazionale. Una giocata che, però, a parti invertite, ha portato Nusa a segnare il goal del 2-0, e che fa parte del repertorio di molti dei giocatori più decisivi del calcio di oggi. "Da qui in avanti cambierò qualcosa", ha detto il ct in conferenza stampa: che si riferisca ad un ritorno delle ali offensive (Zaccagni, Orsolini, Chiesa se verrà recuperato nella prossima stagione dopo un'annata ai margini al Liverpool)? Le condizioni di Dimarco e Cambiaso, assolutamente non al meglio in questo periodo, suggeriscono di sì.