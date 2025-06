Osimhen vicino all'Al-Hilal, arabi disposti a pagare la clausola al Napoli: attesa la risposta del giocatore

Osimhen si avvicina sempre di più all'Al-Hilal. Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni che vedevano la formazione allenata da Simone Inzaghi sempre più disposta a pagare la clausola da 75 milioni di euro al Napoli, adesso siamo davvero ad un passo dalla fumata bianca.

Come riportato da Matteo Moretto, alcune fonti vicine al club arabo confermano che l'Al-Hilal si è detto pronto a pagare l'intero valore della clausola rescissoria al Napoli. Dopo un ultimo tentativo del Galatasaray, l'arrivo di Simone Inzaghi ha spinto il club saudita ad accelerare per l'acquisto del centravanti nigeriano, che dopo la stagione in Turchia si prepara, quindi, a vivere una nuova avventura ben lontana dall'Italia.

L'offerta presentata negli scorsi giorni dall'Al-Hilal al Napoli è stata di 70 milioni, suddivisi in 65 di parte fissa più 5 di bonus. Il numero uno degli azzurri Aurelio De Laurentiis, però, è rimasto sui suoi passi, consapevole di poter arrivare a incassare l'intero valore della clausola in un'unica soluzione. Ecco che, quindi, questo nodo sembra ormai superato.

COSA MANCA PER LA FUMATA BIANCA - Adesso per arrivare alla fumata bianca manca solamente l'ok definito del giocatore, che secondo quanto riportato da Fabrizio Romano dovrebbe arrivare a breve. Osimhen è, infatti, arrivato oggi in Nigeria ed entro la giornata di domani prenderà la decisione sul suo futuro. La proposta di ingaggio per il centravanti nigeriano dovrebbe essere di circa 30 milioni di euro netti a stagione.

LA STAGIONE DI OSIMHEN - Con la maglia del Galatasaray Osimhen ha segnato 37 goal e 8 assist in 41 partite tra campionato, coppa nazionale ed Europa League: numeri che certificano un livello ancora top nonostante il livello del campionato sia sceso passando dalla Serie A, vinta col Napoli nel 2022/23, alla Super Lig.

