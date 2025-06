Parma, Cherubini: "Massima correttezza dell'Inter con Chivu. De Rossi e Gilardino sono nella lista"

Al termine della presentazione del calendario della Serie A 2025/26, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, Federico Cherubini. L'ad del Parma ha parlato dell'ormai imminente ufficialità del passaggio di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter e delle scelte sul futuro allenatore. CHIVU - "A conferma del rapporto, c’è stata massima correttezza dell’Inter nel momento in cui ci hanno comunicato di voler parlare con Cristian Chivu. Avevamo già detto di avere un’opzione unilaterale, ma non volevamo farlo. Abbiamo atteso evoluzioni, non ci sono state e con reciproca soddisfazione auguriamo un gran cammino a Cristian. Noi ora cominceremo a trovare il sostituto“.

FUTURO - "Gilardino e De Rossi sono in lista come tanti altri. Abbiamo ricevuto tante proposte, ci fa piacere. la nostra proprietà condivide il nostro operato e non abbiamo fretta di fare scelte veloci. ci concentreremo sull’allenatore ma lo faremo con calma, non succederà in fretta“.

BONNY - "Credo che le resistenze saranno nel trovare le giuste condizioni per accompagnare i percorsi di carriera di certi giocatori. ha tanti club interessati, di sicuro non ostacoleremo le trattative ma saremo serrati per rispettare le esigenze di un club come il Parma".