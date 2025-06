Perché Cucurella viene fischiato in Portogallo-Spagna

Marc Cucurella viene subissato di fischi dai tifosi presenti a Monaco di Baviera in occasione della finale di Nations League tra Portogallo e Spagna

Spagna e Inghilterra si affrontano all'Allianz Arena per l'ultimo atto della Nations League 2024/25 e il laterale delle Furie Rosse e del Chelsea, come in occasione della semifinale dell'Europeo di un anno fa con la Francia e della finale con l'Inghilterra, diventa il bersaglio degli spettatori sugli spalti, ma perché?

A fischiare Cucurella sono i tifosi della Germania, che ancora non perdonano quanto accaduto nei quarti di finale di un anno fa tra Spagna e Germania.

Il terzino classe 1998 paga ancora l'episodio avvenuto alla Stuttgart Arena di Stoccarda: Cucurella ha toccato il pallone con la mano in area di rigore, ma l'arbitro di quella gara, l'inglese Anthony Taylor, non ha assegnato il calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i tedeschi, che ancora non perdonano lo spagnolo e lo subissano di fischi.

Cucurella, in conferenza stampa al termine della partita, aveva spiegato: "Il pallone ha colpito la mia mano, ma sono rimasto tranquillo perché l’arbitro ha subito detto no, no, no, che non era nulla, quindi sono stato meglio. Se gli esperti arbitrali dicono che non era mano, ok... non era mano".

E ancora: "Non mi lascio travolgere da queste cose, gli arbitri sono esseri umani, io sono un giocatore e sono loro a dover prendere queste decisioni in tempi molto rapidi. Certo, siamo stanchi di vedere anche noi falli di mano che vengono puniti e altri no. Ma penso pure che se la Germania avesse vinto, ora non se ne parlerebbe. E pure noi avremmo di che lamentarci, visto che Kroos poteva essere espulso".