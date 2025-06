Perché Fabregas è rimasto al Como

Probabilmente Cesc Fabregas è stato il miglior allenatore emergente della scorsa stagione in Serie A. E se non è così, poco ci manca. Prima ha riportato il Como nella massima serie, poi ha centrato un decimo posto andando ben oltre l'obiettivo salvezza. Il tecnico è riuscito a creare il giusto mix di talento ed esperienza anche grazie alla disponibilità economica da parte della società, sono arrivati giocatori di profili internazionale come Sergi Roberto e Caqueret insieme a giovani in rampa di lancio come Nico Paz e Assane Diao.

PERCHE' L'INTER HA SCELTO CHIVU

PERCHE' FABREGAS E' RIMASTO AL COMO - E ora si va avanti insieme, verso la stessa direzione. I numerosi tentativi dell'Inter per portare Fabregas a Milano non hanno scosso l'ambiente, la proprietà non ha mai battuto ciglio di fronte alla possibilità che l'allenatore spagnolo potesse lasciare il Como. Sì, qualche colloquio con Daniele De Rossi c'è stato per premunirsi in caso d'addio di Cesc, ma fin dall'inizio i biancoblù erano convinti che Fabregas sarebbe rimasto. L'allenatore a Como si trova bene, si è inserito perfettamente in una realtà che sente sua ed è parte integrante di un progetto che vuole portare avanti anche nel 2025/26 con l'obiettivo di portare la squadra in Europa.

FABREGAS-COMO, ORA IL RINNOVO - Come "premio" per la fedeltà dimostrata, il Como ora vuole rinnovare il contratto di Cesc Fabregas con conseguente adeguamento dell'ingaggio: il nuovo stipendio dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro, che più o meno era la stessa cifra che aveva proposto la Roma quando Ranieri aveva messo l'allenatore spagnolo in cima alle preferenze. Il contratto attuale di Fabregas è in scadenza nel 2028, arriverà un prolungamento per una o due stagioni ulteriori con aumento dell'ingaggio.