Perché il Milan può vendere Maignan

Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City in via di definizione, il Milan potrebbe chiudere quella di Mike Maignan. Il portiere francese è nel mirino del Chelsea che con l'ultimo rilancio sta convincendo i rossoneri a dare il via libera al classe '95: l'offerta totale è di 20 milioni di euro, 15 di parte fissa e altri 5 di bonus tra i quali 3 milioni per obiettivi facilmente raggiungibili e altri per 2 che scatteranno in caso di raggiungimento di traguardi più complicati. Tra Maignan e il Chelsea c'è un accordo totale, verbale.

PERCHÉ IL CHELSEA VUOLE MAIGNAN

I POSSIBILI SOSTITUTI DI MAIGNAN PER IL MILAN - Il Chelsea si è inserito nella trattativa tra il Milan e Maignan per il rinnovo del contratto, rimasta in stand by da tanto, troppo tempo secondo il portiere ex Lille che non è contentissimo di come la dirigenza sta gestendo la sua situazione. In caso di addio, ai rossoneri piacciono Svilar e Carnesecchi.

PERCHE' IL MILAN PUO' VENDERE LEAO

PERCHE' IL MILAN PUO' VENDERE MAIGNAN - A pesare sulla gestione del mercato del Milan è la mancata qualificazione dei rossoneri a una competizione europea per il 2025/26. Già l'eventuale mancato accesso alla Champions avrebbe potuto condizionare l'estate, ma avendo fallito anche Europa League e Conference il sacrificio di top player è ancora più probabile: tra i nomi dei possibili partenti per fare cassa, oltre a Reijnders, ecco quello di Maignan. Con il Chelsea che spinge per averlo e il Manchester United sullo sfondo.

PERCHE' IL MILAN PUO' VENDERE THEO HERNANDEZ

MILAN, NON SOLO MAIGNAN E REIJNDERS: UN'ALTRA CESSIONE TOP - L'altro nome caldo in uscita è quello di Theo Hernandez: il Milan ha un accordo con l'Al-Hilal per 30 milioni, ma il giocatore non è convinto della destinazione e sta prendendo tempo; nei giorni scorsi, il suo agente ha avuto colloqui con l'Atletico Madrid. Sono solo rumors, invece, quelli che parlano di un possibile addio di Rafael Leao: in Germania raccontano di un forte interesse del Bayern Monaco pronto a fare una proposta di 50/60 milioni più un giocatore, ma non basterà per convincere il Milan a far partire il giocatore intorno al quale Allegri vuole costruire la squadra.