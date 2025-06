Perché la Roma vuole Gasperini

Claudio Ranieri l'ha detto e ridetto, L'ormai ex allenatore l'ha ribadito più volte: dalla fine del campionato ha smesso con la panchina e rimane in società come consigliere/consulente dei Friedkin. Verrà consultato sulla scelta del nuovo tecnico, dirà la sua e avrà voce in capitolo su tutto il mercato estivo della Roma. Tanti nomi accostati alla panchina giallorossa, dopo aver valutato diversi profili il cerchio si sta stringendo intorno a Gian Piero Gasperini.

COME PUO' GIOCARE LA ROMA CON GASPERINI

PERCHE' LA ROMA VUOLE GASPERINI - La volontà di Ranieri è quella di prendere un allenatore che possa portare avanti un progetto negli anni e che sappia lavorare con i giovani per valorizzarli e poi, eventualmente, rivenderli a un prezzo superiore alla cifra investita per prenderli. E Gasp durante la sua esperienza all'Atalanta ha dimostrato di avere queste caratteristiche, abbinate a obiettivi centrati e la vittoria dell'Europa League che passerà alla storia.

L'OFFERTA DELLA ROMA A GASPERINI - Da qualche giorno l'allenatore ha sul tavolo la proposta della Roma: un contratto di tre anni con scadenza fissata per il 2028, ingaggio da 4 milioni di euro più bonus e la promessa di essere coinvolto nelle scelte di mercato. La garanzia avuta dall'allenatore si chiama Claudio Ranieri: un nome, una certezza. L'ormai ex allenatore ha iniziato un nuovo percorso da consigliere interno dei Friedkin, in questi giorni si è mosso in prima persona per trovare il nuovo allenatore. E ora è vicino alla chiusura della sua prima operazione.