Perché l'Atalanta ha preso Juric

Nella volata finale per diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric ha staccato tutti rimanendo in pole fino alla fine. Le scelte del club nerazzurre sono ricadute sull'ex allenatore del Torino che arriva da una stagione negativa durante la quale è stato esonerato dalla Roma - scelto al posto di De Rossi a settembre e sostituito da Ranieri due mesi dopo - ed è retrocesso in Championship con il Southampton preso a dicembre scorso. Ora l'allenatore vuole voltare pagina e ha voglia di riscatto, torna in Italia per dare continuità al lavoro fatto dal suo "maestro" Gasperini.

COME PUO' GIOCARE L'ATALANTA CON JURIC

PERCHE' L'ATALANTA HA SCELTO JURIC - La scelta di prendere Juric è legata alla volontà della società di non ripartire da zero dopo i 9 anni di Gasp che ha trasformato una squadra in lotta per non retrocedere a una realtà del calcio internazionale che in Serie A se la gioca per il quarto posto. Alzata l'asticella, a Bergamo non vogliono più scendere sotto quella soglia e per questo hanno puntato su un allenatore che ha la stessa filosofia di calcio e i principi di gioco dell'ex allenatore, è stato suo giocatore e gli ha fatto da vice all'inizio della carriera, è l'allievo che l'Atalanta ha scelto per portare avanti il suo progetto.

I NOMI SCARTATI - Negli ultimi giorni per la panchina dell'Atalanta era corsa a quattro: oltre a Juric, nella lista c'erano anche Thiago Motta, Raffaele Palladino e Patrick Vieira, per il quale anche l'Inter aveva fatto un timido tentativo dopo il muro alzato dal Como per Fabregas prima di virare su Chivu. Tra i profili accostati all'Atalanta c'erano anche quelli di Francesco Farioli - ultima stagione all'Ajax col quale ha sfiorato la vittoria del titolo - Stefano Pioli, sulla panchina dell'Al-Nassr di Ronaldo e dell'ex ct del Belgio Domenico Tedesco; ma nessuno di questi è stato seriamente preso in considerazione, perché lontano dalle idee di Gasperini e quindi da quella volontà della società di continuare il progetto interrotto da Gasp.