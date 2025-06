Perché Ranieri può fare il ct dell'Italia col doppio incarico e Pioli no

Claudio Ranieri commissario tecnico dell'Italia: la scelta della Federazione è chiara, il presidente Gravina insiste e la Roma, che si è affidata a Gasperini proprio su consulenza dell'ex allenatore e nuovo Senior Advisor, sembra aperta a valutare un doppio incarico.

La storia del calcio è piena di allenatori che hanno guidato un club e una Nazionale nello stesso momento: Rinus Michels (Olanda-Barcellona), Sir Alex Ferguson (Scozia-Aberdeen), Guus Hiddink (Russia-Chelsea), Dick Advocaat (Belgio-AZ Alkmaar), Fatih Terim (Turchia-Galatasaray), Leonid Slutsky (Russia-Cska Mosca), Fabio Cannavaro (Cina-Guangzhou), Francesco Calzona (Slovacchia-Napoli). Tuttavia, l'articolo 40 comma 4 del "Regolamento del settore tecnico della Figc", infatti, prescrive che “gli allenatori responsabili delle squadre Nazionali della Figc. ed i loro vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente". Quindi non si può essere ct dell'Italia e allenatori di un club nella stessa stagione.

Claudio Ranieri, però, non è più l'allenatore della Roma, bensì è alle dipendenze private dei Friedkin come Senior Advisor. Per questo potrebbe svolgere il doppio ruolo, a differenza di Pioli che, sia da tecnico dell'Al-Nassr, qual è adesso, sia da tecnico della Fiorentina, quale potrebbe essere se non fosse lui il prossimo ct, sarebbe impossibilitato dalla norma di cui sopra.