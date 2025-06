Pescara-Ternana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ultimi 90' dei Playoff di Serie C. Il Pescara, forte dell'1-0 conseguito lunedì all'andata sul campo della Ternana, nella finale di ritorno avrà dalla sua i favori di un pronostico che avvicina gli uomini di Silvio Baldini alla promozione in B. La squadra di Fabio Liverani, sconfitta al Liberati e rimasta in 10 dopo 12', per ribaltare gli scenari e volare in cadetteria dovrà battere gli abruzzesi con un gol di scarto per portare la gara ai supplementari e con almeno due per stappare lo champagne. In caso di ulteriore parità complessiva al 120', si andrà ai calci di rigore.

Tutto su Pescara-Ternana: data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere in diretta streaming la finale di ritorno dei Playoff di C.

PESCARA-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Pescara-Ternana

Data: sabato 7 giugno 2025

sabato 7 giugno 2025 Orario: 21:15

Canale TV: Rai 2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

Rai 2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251) Streaming: NOW, RaiPlay, Sky Go

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Letizia, Moruzzi; Meazzi, Kraja, Dagasso; Bentivegna, Ferraris, Cangiano. All. Baldini.

TERNANA (3-4-1-2): Vannucchi; Maestrelli, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Donati, Tito; Curcio; Cicerelli, Cianci. All. Liverani.

DOVE VEDERE PESCARA-TERNANA IN TV - Pescara-Ternana sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e in pay per view su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251).

PESCARA-TERNANA IN DIRETTA STREAMING - Pescara-Ternana sarà visibile anche in diretta streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.