Pescara in Serie B! Ternana battuta ai rigori nella finale playoff, l'ex milanista Plizzari para 3 rigori da infortunato

Il Pescara batte la Ternana ai calci di rigore nella finale playoff di Serie C e viene promosso in Serie B. Si (ri)parte dalla vittoria per 1-0 degli abruzzesi in trasferta all'andata giocata lunedì scorso in Umbria e decisa da un goal di Letizia al 57' in superiorità numerica per l'espulsione di Vallocchia al 12'. In tribuna allo Stadio Adriatico presente anche Marco Verratti, ex calciatore di Pescara e PSG, ora in forza all'Al-Arabi in Qatar. Arbitra Andrea Calzavara, assistito da Andrea Zezza e Ayoub El Filali con Claudio Giuseppe Allegretta quarto uomo, Federico La Penna e Maria Marotta al Var.Â

A cavallo della mezz'ora Plizzari salva il Pescara con due gran belle parate, prima su Curcio e poi su Casasola. La svolta arriva nella ripresa, quando al 62' Dagasso viene espulso e lascia il Pescara in dieci uomini. La Ternana sfrutta la superiorità numerica e va in goal al 76' con De Boer, autore di un bel tiro da fuori area su passaggio di Donnarumma: le due mosse di Liverani dalla panchina. Ai tempi supplementari altra grande parata di Plizzari su Damiani: il portiere del Pescara si fa male a un polpaccio, ma Baldini ha già finito i cambi. Ai calci di rigore l'ex milanista diventa l'eroe della serata parando tre rigori e scoppiando in lacrime per l'emozione.Â

IL TABELLINO

Pescara-Ternana 0-1 (3-1 ai rigori, andata 1-0) - Ritorno finale playoff Serie CÂ

MARCATORE: 76' De Boer (T).Â

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini (29' Pellacani, 46' Lonardi), Moruzzi; Meazzi (91' De Marco), Kraja, Dagasso; Bentivegna (68' Valzania), Ferraris (91' Arena), Cangiano (57' Tonin). All. Baldini.Â

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Maestrelli (57' Damiani), Capuano, Martella; Casasola, Donati, Aloi (57' De Boer), Tito (72' Donnarumma); Curcio (57' Ciammaglichella, 91' Millico), Cicerelli; Cianci (46' Ferrante). All. Liverani.Â

ARBITRO:Â Calzavara.Â

AMMONITI: Cianci (T), Lancini (P), Ciammaglichella (T), Donati (T), Valzania (P), Pierozzi (P), Tonin (P).Â

ESPULSO: 62' Dagasso (P).Â

LA SEQUENZA DEI RIGORIÂ

Tonin (P): goal.Â

Ferrante (T): parato.Â

Moruzzi (P): goal.Â

Millico (T): goal.Â

Kraja (P): parato.Â

Casasola (T): parato.Â

De Marco (P): goal.Â

Donnarumma (T): parato.Â

Â