Pioli e la Nazionale: la crisi Italia gli ha fatto cambiare idea, è lui il favorito

“Mi piacerebbe tantissimo allenare la Nazionale, però adesso mi piace allenare tutti i giorni e credo di voler continuare nei club”.

Era il giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2025, e Stefano Pioli, tutt'oggi allenatore dell'Al-Nassr in Arabia, non aveva la minima idea della piega che avrebbero preso gli eventi: queste qua sopra sono parole pronunciate nel corso di un'intervista ai colleghi di TMW. Pochi mesi dopo, il tecnico parmense era alle prese con alcune lungaggini burocratiche che stavano ritardando il suo ritorno alla Fiorentina, con la quale c'era già un accordo di massima, quando è arrivata la notizia dell'imminente, poi certificata, chiusura del rapporto tra Luciano Spalletti e la Nazionale italiana.

In questo momento Pioli è il nome più accreditato per succedere alla guida degli Azzurri: la FIGC ha provato a sondare la disponibilità del fresco Senior Advisor della Roma Claudio Ranieri, ma senza successo. E così, registriamo un avvicinamento importante tra le parti, che di fatto costringerebbe la Fiorentina a rivolgere il triennale da 3 milioni di euro l'anno alle attenzioni di altri allenatori.

Evidentemente, la possibilità concreta di prendere in mano le redini della Nazionale ha sconvolto gli orizzonti dell'allenatore ex Milan, che comunque, in quella famosa intervista, non ha affatto snobbato lo scenario ipotetico legato ai colori azzurri, ma ha solo dichiarato di vedersi ancora alla guida di un club. Nel momento in cui l'occasione si presenta, cambia tutto: e così Pioli si avvicina alla guida della selezione tricolore per provare a non fallire la qualificazione ai Mondiali per il terzo torneo consecutivo.