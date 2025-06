Polonia, Lewandowski: "Non giocherò più in nazionale finché ci sarà Probierz"

Clamorosa decisione di Robert Lewandowski: l’attaccante ha comunicato su X che non scenderà più in campo con la Polonia a causa di alcune incomprensioni con il commissario tecnico Michal Probierz. La sua ultima presenza in nazionale risale al 24 marzo nel match di qualificazione ai Mondiali contro Malta, vinto 2-0.

LE PAROLE DI LEWANDOWSKI - “Considerate le circostanze e la perdita di fiducia nell’allenatore della Polonia, ho deciso di lasciare la nazionale finché ricoprirà quel ruolo”, ha scritto l’attaccante del Barcellona. “Spero di poter tornare a giocare per i migliori tifosi del mondo”. IL NUOVO CAPITANO – Le frizioni potrebbero essere dovute anche alla scelta di nominare Piotr Zielinski capitano al posto proprio di Lewandowski. Una decisione presa da Probierz e comunicata personalmente al calciatore. Con la maglia della nazionale l’attaccante ha disputato 158 partite e realizzato 85 goal.