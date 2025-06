Il Portogallo vince la Nations League ai rigori: l'errore di Morata condanna la Spagna

Il Portogallo vince per la seconda volta la Nations League. In una finale tiratissima con la Spagna, la squadra di Cristiano Ronaldo ha la meglio ai rigori dopo il 2-2 maturato nei 120 minuti con le reti di Zubimendi, Nuno Mendes, migliore in campo per distacco, Oyarzabal e dell'eterno CR7. Cinque su cinque per i lusitani dal dischetto, spagnoli condannati dall'errore di Morata.

TABELLINO

PORTOGALLO-SPAGNA 7-5 dcr

MARCATORI: 21' Zubimendi (S), 26' Nuno Mendes (P), 45' Oyarzabal (S), 61' Cristiano Ronaldo (P)

SEQUENZA RIGORI: Gonçalo Ramos (P) (goal), Merino (S) (goal), Vitinha (P) (goal), Baena (S) (goal), Bruno Fernandes (P) (goal), Isco (S) (goal), Nuno Mendes (P) (goal), Morata (S) (parato), Ruben Neves (P) (goal).

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Neves (45' Semedo), Ruben Dias, Gonçalo Inacio (74' Renato Veiga), Nuno Mendes; Bernardo Silva (74' Leao), Vitinha; Conceiçao (45' Ruben Neves), Bruno Fernandes, Pedro Neto (106' Diogo Jota); Cristiano Ronaldo (88' Gonçalo Ramos). Ct: Martinez.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Mingueza (93' Pedro Porro), Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri (75' Isco), Zubimendi, Fabian Ruiz (75' Merino); Yamal (106' Pino), Oyarzabal (111' Morata), Nico Williams (94' Baena). Ct: De La Fuente.

ARBITRO: Scharer

AMMONITI: Gonçalo Inacio (P), Fabian Ruiz (S), Pedro Neto (P), Le Normand (S), Nuno Mendes (P), Baena (S), Pedro Porro (S).

ESPULSI: -

GOAL E AZIONI SALIENTI Ruben Neves: goal Morata: parato Nuno Mendes: goal Isco: goal Bruno Fernandes: goal Baena: goal Vitinha: goal Merino: goal Gonçalo Ramos: goal

121' - Diogo Jota colpisce alto di testa da pochi passi. 108' - Pedro Porro ci prova da centrocampo: palla fuori di poco. 99' - Nuno Mendes entra in area e cade dopo un leggero contatto. Dalle proteste si accende un accenno di rissa, che termina con le ammonizioni dello stesso Mendes e del neo entrato Baena

98' - Azione insistita della Spagna. La palla arriva al limite dell'area a Cucurella: sinistro alto.

92' - Ancora Nuno Mendes si fa spazio a sinistra e serve Semedo, che spreca una grande occasione.

91' - Punizione di Bruno Fernandes: para Unai Simon 82' - Isco dalla distanza: Diogo Costa devia in calcio d'angolo.

69' - Nico Williams si accentra e calcia dai 25 metri: palla fuori alla sinistra di Diogo Costa.

61' - GOAL DEL PORTOGALLO! Segna sempre Cristiano Ronaldo! Nuno Mendes affonda sulla sinistra, il cross deviato si impenna e atterra sul destro di CR7, bravissimo ad anticipare Cucurella.

56' - Fabian Ruiz dalla distanza: attento Diogo Costa.

49' - Bruno Fernandes trova il pareggio, ma è tutto fermo per la posizione di fuorigioco di Pedro Neto, che aveva servito l'assist al centrocampista del Manchester United.

45' - GOAL DELLA SPAGNA! Reupero a centrocampo della Spagna, Pedri imbuca per Oyarzabal. Taglio tra i due centrali e tocco morbido per superare Diogo Costa. 26' - GOAL DEL PORTOGALLO! Nuno Mendes entra in area e calcia di sinistro. Diagonale imparabile per Unai Simon.

21' - GOAL DELLA SPAGNA! Palla al centro di Lamine Yamal, la difesa del Portogallo pasticcia e Zubimendi è il più veloce a mettere in porta il pallone vagante.

17' - Ancora Nico Williams: destro che sfiora la traversa.

15' - Nico Williams serve Pedri in area di rigore: destro fuori di un soffio.

13' - Yamal ci prova su punizione: palla alta

5' -Calcio d'angolo per il Portogallo. La palla arriva a Joao Neves, che calcia fuori