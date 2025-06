Portogallo-Spagna, Ronaldo contro Yamal: quando il passato incontra il presente del calcio europeo

Portogallo contro Spagna. Sì, ma soprattutto Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal. Cinque Palloni d’Oro per l’uno, chissà quanti in futuro per l’altro. Quarant'anni suonati da una parte, appena diciassette dall'altra. Sono ben 8.180 i giorni che separano la nascita del campione portoghese da quella dell'asso spagnolo. Il passato e il presente del calcio europeo si affrontano questa sera in una sfida generazionale, che mette in palio il trofeo della Nations League. E sarà la prima volta nella storia.

CR7 E L'ETERNA GIOVINEZZA - Il numero 7 portoghese, dopo una carriera passata tra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha lasciato il calcio europeo, per trasferirsi in una nuova realtà come la Saudi Pro League. Campionato in cui CR7, con la maglia dell'Al-Nassr, viaggia a una media di 30 goal a stagione. A 40 anni, poi, Ronaldo brilla ancora con la sua Nazionale. E', infatti, suo uno dei due goal, nella sfida con la Germania, che ha portato il Portogallo in finale di Nations League.

PASSAGGIO DEL TESTIMONE - Dall'altra parte c'è, invece, il presente del calcio europeo, il prossimo numero 10 del Barcellona, Lamine Yamal. Caratteristiche diverse rispetto a quelle di Cristiano Ronaldo, e più compatibili con quelle di Lione Messi, ma sicuramente una fame paragonabile a quella del portoghese. Non a caso, quando il Barcellona è in difficoltà gioca la palla sui piedi del classe 2007, che il più delle volte, o segna, o crea un'occasione da goal. I suoi numeri parlano chiaro: 18 goal e 25 assist in tutte le competizioni della stagione che si è conclusa di recente. In vista di questa sera, parlare di passaggio di testimone è solo una normale conseguenza.

IL TALENTO RICONOSCE IL TALENTO - Secondo il capitano del Portogallo, che di Palloni d'oro ne ha vinti ben cinque nella sua lunga carriera, Yamal presto potrà iniziare la sua collezione del prestigioso premio assegnato da France Football: "Il ragazzo sta facendo benissimo, le sue qualità sono notevoli quanto indubbie. Tuttavia, per il bene del calcio, è necessario che cresca tranquillo, senza l’eccessiva pressione dei media. E con quella classe, nei prossimi quattro o cinque anni vincerà sicuramente il Pallone d’Oro". Tuttavia, secondo CR7 non si misura con il Pallone d'oro la bravura di un calciatore: "I premi per i singoli restano comunque poco rilevanti anche perché non c'è mai il 100% dei consensi. Non credo nel Pallone d'Oro, so cosa c'è dietro le quinte".

