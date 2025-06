Qualificazioni Mondiali 2026: Bosnia ok con Dzeko. Inghilterra solo 1-0 ad Andorra fra i fischi. L'Olanda vince 2-0, solo 0-0 fra Albania e Serbia

Il pesante ko dell'Italia contro la Norvegia è stato soltanto uno degli highlights di questa tornata di partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si terranno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Altre 6 partite valide per i gruppi H, J e K sono andate in scena oggi sabato 7 giugno. Ecco come sono andate.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Vittoria importantissima della Bosnia nel primo incontro in programma contro San Marino. Il goal di Edin Dezko, subentrato dalla panchina ha infatti concesso alla nazionale di Barbarez di consolidare la vetta del girone H con 3 vittorie su 3.

Nel Gruppo G alle 18 Malta ottiene il suo primo punto dopo due ko consecutivi fermandosi sullo 0-0 in casa contro la Lituania che sale a quota 2 punti dopo il pareggio con la Finlandia.

Sempre alle 18 per il gruppo K arrivano altri 3 punti per l'Inghilterra che centra l'obiettivo di portarsi a quota 9 punti con 3 vittorie su 3, ma vincendo soltanto per 1-0 in trasferta contro l'Andorra. Il goal di Kane decide una gara in cui Palmer, Bellingham e compagni si sono scontrati spesso sui guantoni di Alvarez.

In serata alle 20.45 il tesissimo scontro diretto fra l'Albania e la Serbia nel girone dell'Inghilterra finisce 0-0 con l'ex-Inter Rej Manaj che sbaglia un rigore e con Dusan Vlahovic e Luka Jovic che non hanno inciso.

Entrava oggi nel percorso di qualificazione ai Mondiali anche l'Olanda che non sbaglia e grazie ai goal di Depay e dell'interista Dumfries rifilano un rotondo 2-0 alla Finlandia iniziando la rincorsa alla Polonia capolista del gruppo G.

Infine vince anche l'Austria, anch'essa ancora a secco di gare prima di oggi, che non sbaglia e rifila un netto 2-0 in casa contro la Romania e non lascia scappare la Bosnia che invece è già a 9 punti.