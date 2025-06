Qualificazioni Mondiali 2026, Estonia-Israele 1-3. Pari del Belgio, 7-0 della Croazia su Gibilterra

Al termine dei principali campionati europei e in attesa del Mondiale per Club, tornano le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nel Gruppo I, quello dell'Italia, vittoria in trasferta di Israele che batte 3-1 l'Estonia e si porta al secondo posto, a 6 punti. A tre lunghezze dalla Norvegia prima con 9. Ultima, insieme alla Moldavia, l'Italia con 0 dopo il pesante 3-0 contro gli scandinavi.

Nel Gruppo J il Galles batte il Lichtenstein 3-0, mentre il Belgio pareggia 1-1 in casa della Macedonia del Nord. Nel Gruppo L Croazia a valanga su Gibilterra: 7-0 in trasferta, con goal, tra gli altri, di Mario Pasalic. Nell'altra partita 2-0 della Repubblica Ceca sul Montenegro