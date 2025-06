Qualificazioni Mondiali 2026, la Norvegia vince ancora con Haaland. De Bruyne fa gioire il Belgio, eterno Modric

Oltre a Italia-Moldavia, in campo altre 5 partite di qualificazioni ai Mondiali 2026. Nel pomeriggio la Macedonia del Nord batte il Kazakistan 1-0

Nel Gruppo I alla Norvegia basta il goal di Haaland per battere l'Estonia e volare a punteggio pieno: la strada per l'Italia, dopo la sconfitta per 3-0 di Oslo, rimane in salita.

Nel gruppo J partita pazza tra Belgio e Galles: avanti 3-0, la nazionale di Rudi Garcia si fa raggiungere sul 3-3 prima del 4-3 di De Bruyne all'88'.

Infine Faroer vince in casa contro Gibilterra, mentre la Croazia ne fa 5 alla RepubblicaCeca dopo il 7-0 a Gibilterra della scorsa giornata del Gruppo L

