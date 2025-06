Qualificazioni Mondiali, Italia verso i playoff? Le possibili avversarie

Il percorso dell’Italia verso il Mondiale 2026 è cominciato come peggio non si poteva. Gli Azzurri hanno perso 3-0 la gara d’esordio contro la Norvegia, ovvero lo scontro diretto del girone. Con questa sconfitta, sono salite le quotazioni di una nuova partecipazione ai playoff, dopo le sconfitte degli anni passati contro Svezia e Macedonia.

Ma quali sarebbero attualmente le potenziali avversarie dell’Italia?

CRITERI DEL SORTEGGIO - Ai playoff per il Mondiale partecipano 16 squadre, che si affrontano in 4 mini-tornei con semifinali e finale da cui vengono fuori le 4 qualificate. Ad accedere sono le 12 seconde qualificate di ogni girone più le 4 migliori squadre di Nations League che hanno chiuso il proprio gruppo di qualificazione dal 3° posto in giù. Ma la situazione è diametralmente opposta in uno o nell’altro caso: nel primo caso, gli Azzurri sarebbero probabilmente teste di serie. Nel secondo, invece, l’Italia finirebbe in quarta fascia.

LE POSSIBILI AVVERSARIE – Dunque, in caso di 2° posto, le avversarie al momento dell’Italia sarebbero: Galles, Montenegro, Albania, Romania o Finlandia.

Accedendo ai playoff tramite Nations League, invece, ci sarebbe un sorteggio decisamente più ostico.