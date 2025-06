Quando gioca Sinner la finale del Roland Garros e dove vederla in tv

Cresce sempre di più l'attesa per la finale maschile del Roland Garros, con protagonista Jannik Sinner, che dopo aver superato il veterano Novak Djokovic in semifinale (6-4, 7-5, 7-6), contenderà il titolo al numero due del ranking, Carlos Alcaraz.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE - ​La finale maschile del Roland Garros 2025 si giocherà domenica 8 giugno a partire dalle ore 15 sulla terra rossa del Philippe-Chatrier.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La finale verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e in chiaro sul NOVE. Sarà inoltre possibile assistere al match anche in streaming su NOW.