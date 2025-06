Ranieri ct dell'Italia? Ipotesi doppio incarico con la Roma, in giornata colloquio con i Friedkin

Italia-Moldova sarà l'ultima gara per Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. L'addio è stato annunciato nella conferenza stampa della vigilia dallo stesso commissario tecnico, il quale ha spiegato di essere stato esonerato dal presidente federale Gabriele Gravina, ma che ha deciso di rescindere subito il contratto con la Figc senza chiedere alcuna buonuscita.

Gravina è già alla ricerca di un nuovo ct. Il suo primo pensiero è sempre stato un allenatore di grande esperienza come Claudio Ranieri. Il quale, dopo aver lasciato la panchina della Roma a Gian Piero Gasperini arrivato dall'Atalanta dove è stato sostituito da Ivan Juric, ricopre un ruolo dirigenziale nel club giallorosso. Ma Gravina non si è arreso al primo "No, grazie" di Ranieri, che si starebbe convincendo a rispondere alla chiamata dell'Italia.

Infatti, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i Friedkin avrebbero dato il via libera alla Figc, a una condizione: che Ranieri mantenga l'incarico alla Roma come consigliere dei proprietari statunitensi: questa ipotesi sarebbe avallata anche da Gravina. In questo senso già in giornata è previsto un colloquio tra i Friedkin e Ranieri per trovare una soluzione che vada bene a tutte le parti in causa.

La pista alternativa per la Nazionale resta quella che porta a Stefano Pioli. L'allenatore del club arabo dell'Al-Nassr è sempre la prima scelta della Fiorentina per il dopo Palladino, ancora senza squadra dopo essersi dimesso dai viola.