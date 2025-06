Milan, Theo Hernandez verso il no a Inzaghi: offerta dell'Al-Hilal alla Roma per Angelino

L'Al-Hilal è al lavoro per regalare un terzino sinistro al nuovo allenatore Simone Inzaghi in tempo per il nuovo Mondiale per club, quindi entro il termine del mercato di giugno fissato a domani (martedì). Il primo obiettivo è il nazionale francese del Milan, Theo Hernandez, che però almeno per il momento non ha accettato il trasferimento in Arabia Saudita nonostante i due club abbiano da tempo trovato un accordo di massima per una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Così l'Al-Hilal è pronto a virare su delle alternative: sempre in Serie A, ma nella Capitale. In questo senso al portoghese Nuno Tavares, che la Lazio ha appena riscattato a titolo definitivo dall'Arsenal per 5 milioni di euro, viene preferito lo spagnolo Angelino della Roma. L’Al-Hilal ha presentato al club giallorosso un’offerta da 18 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus. Le trattative sono ancora in corso ed è atteso un rilancio in caso di "no" definitivo da parte di Theo Hernandez.

IL PERCORSO CON LA ROMA - Arrivato a Trigoria nel gennaio del 2024, Angelino è stato riscattato dai giallorossi pagando 5 milioni di euro alLipsia. In questa stagione lo spagnolo è stato insostituibile per la Roma: in totale ha collezionato 51 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 6 assist.