Angelino sta per lasciare la Roma: l'Al Hilal infatti ha infatti alzato l'offerta per l'esterno spagnolo classe 1997, arrivando a circa 24 milioni di euro, dopo una prima andata a vuoto da 18 più 2 di bonus: c’è sia l’ok del calciatore che della società giallorossa e ci sono da ultimare solo gli ultimi dettagli.

NIENTE THEO PER INZAGHI - Dopo le difficoltà nella trattativa per acquistare Theo Hernandez e il no del terzino francese del Milan, il club di Simone Inzaghi ha puntato l'esterno ex City e Lipsia, reduce da un ottima stagione, dove si è imposto come uno dei migliori laterali del campionato: nonostante l'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa, le parti sono al lavoro per trovare l'accordo in tempi brevi. vista la fine imminente della finestra di mercato per il Mondiale per Club. Decisivo il rialzo dell'offerta da parte dell'Al Hilal, che si avvicina alla richiesta della Roma.