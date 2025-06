Roma, Reale promosso con l'Under 21: jolly alla Scalvini per Gasperini. De Rossi, Dybala e la dedica al nonno

Carmine Nunziata ha due nuovi protagonisti da poter utilizzare nella fase finale dell'Europeo Under 21 che si giocherà a partire dal prossimo 11 giugno 2025 in Slovacchia e in cui l'Italia Under 21 proverà l'assalto a un titolo che manca dall'ormai lontano 2004. Nel corso dell'amichevole giocata a Coverciano contro l'Italia Under 20 Jeff Ekhator e Filippo Reale sono stati promossi e aggregati al gruppo dell'Under 21. Il primo è un volto noto del nostro campionato dato che con il Genoa ha più volte calcato i campi della Serie A, mentre il secondo è uno dei volti emergenti del settore giovanile della Roma.

DA 10 ANNI NELLA ROMA -Difensore centrale classe 2006, Reale ha iniziato a giocare a calcio molto presto nelle squadre della periferia romana. A 9 anni, quando giocava nella Vivace Grottaferrata, arrivò la chiamata della Roma che lo portò a Trigoria per un provino andato benissimo e da allora, i colori del suo cuore (ha confermato di essere "Romano e romanista" in diverse interviste) non li ha mai lasciati.

DA ESTERNO A CENTRALE GRAZIE A DE ROSSI - In questa stagione è stato premiato ufficialmente nella top 11 del campionato Primavera in cui ha chiuso con 33 presenze e 1 goal, ma anche con la cocente sconfitta in semifinale contro la Fiorentina dopo una regular season dominata. E pensare che Reale nasce esterno d'attacco, poi in Under 17 viene arretrato da terzino prima e da braccetto in una difesa a 3 poi. È stato Daniele De Rossi a completare la sua trasformazione quando, aggregandolo in prima squadra, lo ha accentrato ulteriormente in una difesa a 4.

L'ESORDIO E LA DEDICA AL NONNO - La Roma lo ha blindato con il primo contratto da professionista nel 2024 e da allora Reale non vede altro che il sogno dell'esordio davanti a sé: "Ogni volta che entro a Trigoria l'emozione è forte. Sento che devo ridare indietro qualcosa alla Roma. Sogno l'esordio, lo dedicherei a mio nonno che ho perso. Era un grande romanista, un tifoso vero, quando mi vedeva giocare era più emozionato di me".

DYBALA E SCALVINI -Filippo è un difensore moderno che, grazie al percorso fatto e a un fisico importante lo rende perfetto sia in fase difensiva che in impostazione dove, con un mancino molto educato, riesce a far partire l'azione dalle retrovie. Per fare un paragone con un giocatore che già conosciamo in Serie A potrebbe fare lo stesso percorso di Giorgio Scalvini con l'Atalanta e Gasperini è uno che i giovani come lui li lancia senza pensarci su due volte. La prima squadra del resto, la conosce già bene, con Paulo Dybala che considera il più difficile da marcare e da cui c'è sempre qualcosa da imparare.

