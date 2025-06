Roma su Molina, derby di mercato con la Lazio per l'argentino dell'Atletico Madrid

La nuova Roma di Gasperini cerca un terzino destro sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino dei dirigenti giallorossi ci sono i nomi di due argentini: Agustin Giay e Nahuel Molina. Il primo (classe 2004) si è trasferito un anno fa al club brasiliano del Palmeiras per 7 milioni di euro dal San Lorenzo, dov'è cresciuto.

Il secondo è una vecchia conoscenza della Serie A, infatti Molina ha giocato per due stagioni nell'Udinese, che lo ha ingaggiato a titolo gratuito dal Boca Juniors nel mercato estivo del 2020 per poi rivenderlo due anni dopo per 20 milioni di euro all'Atletico Madrid. Con cui è sotto contratto fino a giugno 2027, ma non rientra più nei piani dell'allenatore Diego Pablo Simeone, che lo ha proposto pure al Milan come contropartita tecnica per Theo Hernandez, sempre nel mirino del club arabo dell'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi. Sulle tracce di Nahuel Molina viene data anche la Lazio.