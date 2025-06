Si attendeva solo l'ufficialità ed è arrivata nel pomeriggio di venerdì 6 giugno: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma dopo 9 stagioni sulla panchina dell'Atalanta. Lo ha comunicato lo stesso club capitolino con una nota sul proprio sito.

IL COMUNICATO - "L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico. Benvenuto, Mister!" si legge nella nota diffusa dal club giallorosso attraverso i propri canali ufficiali.

LE PRIME PAROLE - L'ex tecnico dell'Atalanta, che ha firmato un contratto triennale valido fino al 2028 con il club giallorosso, ha parlato ai canali ufficiali del club esprimendo le proprie sensazioni e le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l'incarico nella Capitale: "Le prime impressioni sono molto positive. Sono venuto oggi per la prima volta a Trigoria e devo dire che è un Centro meraviglioso e funzionale per chi vuole lavorare in queste situazioni. Ho scelto la Roma perché è una grande sfida. Io avevo bisogno di avere una sfida importante e venire in un ambiente con grande passione. La possibilità che mi hanno dato Ranieri e la Società mi ha dato grande entusiasmo. Ho una grande adrenalina di cui avevo bisogno per cercare di fare qualcosa di buono”.

GARANZIA RANIERI - "La Roma ha una grande passione dietro. Secondo me ci sono tutte le condizioni per raggiungere grandi traguardi, perché c’è una proprietà molto forte che ha voglia di far crescere la Roma. C’è una persona come Ranieri che da solo è una garanzia per la piazza e i tifosi. C’è un Direttore Sportivo molto giovane ma con una capacità di lavoro che ho avuto modo di constatare. Ci sono tutte le condizioni migliori per fare un buon lavoro” ha proseguito Gasperini, sottolineando quanto sia stata importante la presenza di Claudio Ranieri - ora Senior Advisor dei capitolini - che fino a maggio sedeva sulla panchina dei giallorossi.



TIFOSI - Infine un messaggio per i tifosi della Roma: “I tifosi? Li ho visti sempre come un esempio di grande entusiasmo. L'Olimpico è uno degli stadi che è sempre pieno. Credo che la prima cosa da fare da parte mia e da parte della squadra sarà portarli dalla nostra parte ma lo si può fare solo facendo prestazioni convincenti per far identificare la gente nella propria squadra. L’impegno di tutta quanta la squadra sarà quello di portare i tifosi dalla propria parte. Questo sarà il primo compito che dovremo fare”.