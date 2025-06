Sampdoria, buone notizie da Borini e Niang tornano sul campo. Ioannou si allena regolarmente

La Sampdoria resta sospesa in un limbo, aggrappata all’attesa del 10 giugno, quando il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà sul caso Brescia. Da quel verdetto passerà la conferma – o meno – del playout salvezza contro la Salernitana. Una sfida ancora priva di ufficialità, ma già al centro dei pensieri blucerchiati. A Bogliasco, infatti, si lavora come se il doppio confronto fosse certo. La squadra si allena quotidianamente agli ordini di Alberico Evani, con un obiettivo preciso: arrivare pronta, fisicamente e mentalmente, a un possibile spareggio che vale la permanenza in Serie B.

Evani ha deciso di non abbassare la guardia. La preparazione prosegue con uno sguardo costante all’infermeria. La priorità è recuperare i giocatori chiave che possono fare la differenza. Tra questi c’è Fabio Borini, che ha ripreso a lavorare sul campo ma non si è ancora aggregato al gruppo. L’ex Milan e Liverpool sta cercando di accelerare i tempi: la sua esperienza e la sua duttilità rappresenterebbero un’arma fondamentale per affrontare un doppio impegno così delicato.

Situazione simile per M’Baye Niang. Anche l’attaccante franco-senegalese ha ripreso la corsa individuale, ma per il momento resta a margine delle sessioni collettive. Entrambi saranno valutati nei prossimi giorni: la possibilità di una convocazione non è esclusa, ma serve prudenza. Buone notizie, invece, sul fronte difensivo. Nikolas Ioannou è tornato a disposizione e si è allenato regolarmente con i compagni nella giornata di ieri. Il difensore cipriota, fermato da un infortunio al polpaccio, è in netto recupero e si candida per una maglia da titolare, anche in virtù dell’assenza certa di Beruatto.