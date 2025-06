Sampdoria, per la panchina spunta il nome di Gallo. Calabro resta a Carrara

La Sampdoria è immersa nelle incertezze legate ai playout e ai procedimenti sportivi ancora in sospeso, ma nel frattempo la dirigenza ha iniziato a lavorare sulla pianificazione tecnica della prossima stagione. Che sia Serie B o Serie C, il club vuole arrivare preparato a ogni scenario e il primo nodo da sciogliere sarà quello dell’allenatore.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane, uno in particolare ha attirato l’attenzione: Fabio Gallo. L’attuale tecnico della Virtus Entella ha appena centrato la promozione in Serie B e il suo profilo piace molto a Genova. La sua esperienza in C, unita alla capacità di gestire gruppi giovani e compatti, lo rende un candidato ideale per il tipo di progetto che la Samp sta costruendo, soprattutto se dovesse arrivare la conferma della retrocessione. Ma Gallo non è un nome libero sul mercato: è seguito anche da Empoli e Bari, a conferma di un interesse concreto e diffuso che potrebbe rendere la concorrenza agguerrita.

Un altro profilo che era stato valutato nei giorni scorsi è quello di Antonio Calabro, reduce da un’ottima stagione con la Carrarese. Tuttavia, il tecnico ha appena rinnovato fino al 2027 e non è più disponibile. Questo avrebbe spinto la Samp a concentrarsi con maggiore decisione su Gallo, che per ora resta il candidato più credibile, anche grazie alla sua adattabilità a entrambe le categorie. Tutte queste riflessioni sono ovviamente avvolti dal dubbio, perché il Doria resta in attesa degli sviluppi legali e del verdetto federale che potrebbe riscrivere la classifica finale di Serie B e aprire altri scenari.