Sampdoria, prove di formazione anti Salernitana. Borini o tutino, chi ci sarà?

La Sampdoria è entrata nel vivo della preparazione dello spareggio salvezza contro la Salernitana, in programma per il 19 giugno. Una doppia sfida da dentro o fuori, che la squadra di Evani e Lombardo sta preparando con cura maniacale al centro sportivo di Bogliasco. Dopo settimane sospese tra incertezza e attesa legale, ora c’è una data, un avversario e un solo obiettivo: salvarsi. Alberico Evani, affiancato da Attilio Lombardo, è al lavoro da due settimane per plasmare una squadra pronta a reggere l’urto psicologico e fisico del playout. Determinante, in questo percorso, il lavoro del preparatore atletico Paolo Bertelli, chiamato a tenere alta la condizione in un gruppo che arriva a questo spareggio con qualche acciacco di troppo e diverse incognite.

L’infermeria blucerchiata resta affollata. Altare non sarà della partita: l’infortunio al legamento del ginocchio destro subito a Castellammare lo ha messo fuori causa con largo anticipo. Stesso discorso per Beruatto, operato alla spalla sinistra, al centro anche di polemiche legate alla comunicazione tra Sampdoria e Pisa, proprietario del suo cartellino. Out anche Romagnoli, escluso dalla lista e dunque non convocabile.

La grande incognita riguarda la casella da riempire tra Fabio Borini e Gennaro Tutino. Il regolamento consente di inserire solo uno dei due nella lista ufficiale per lo spareggio. Tutto ruoterà attorno alla certificazione medica di Tutino: se non dovesse recuperare in tempo, Borini potrà essere convocato sia per l’andata che per il ritorno. Se invece l’ex Cosenza dovesse ottenere l’idoneità, rientrerebbe lui nella lista per la gara di ritorno, anche qualora Borini dovesse nel frattempo tornare a disposizione. Al momento, Borini sta lavorando per recuperare dall’infortunio al ginocchio riportato lo scorso 9 maggio, mentre Tutino è in fase di valutazione dopo l’intervento bilaterale alle caviglie.

Sul campo, Evani e Lombardo hanno guidato una seduta tattica. Presenti all’allenamento anche il direttore sportivo Andrea Mancini e il coordinatore dell’area tecnica Giovanni Invernizzi. Lavoro differenziato per Niang, Borini e Tutino, tutti impegnati come detto in percorsi individuali. La formazione su cui si sta lavorando sembra orientata verso un 3-5-2. In difesa, il terzetto composto da Riccio, Ferrari e Veroli – con quest’ultimo che sta gradualmente rinunciando alla mascherina protettiva per la mascella – garantisce equilibrio e fisicità. Sulle fasce Depaoli a destra e Ioannou a sinistra, in mezzo al campo, Benedetti e Vieira sembrano certezza, con un ballottaggio aperto tra Yepes e Meulensteen nel ruolo di regista. Davanti, coppia offensiva formata da Sibilli e Coda: uno per gli strappi, l’altro per tenere alta la squadra e finalizzare.