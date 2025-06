Sampdoria, quanti indisponibili a Bogliasco. Caso Beruatto, Manfredi furioso

La Sampdoria si avvicina al playout in un clima teso, con l’obiettivo minimo di evitare una retrocessione che sul campo ha già mostrato i suoi segnali. L’ambiente non è dei più sereni, i tifosi non nascondono la delusione, ma la squadra è chiamata almeno a salvare l’onore in una stagione complicata fin dall’inizio.

Le scelte tecniche e gli infortuni condizionano la preparazione. Beruatto è fuori causa: operato alla spalla, non sarà disponibile. Altare è ancora fermo, Romagnoli resta escluso dalla lista. Tra Tutino e Borini uno dovrà restare fuori per motivi regolamentari. A sinistra, la situazione è delicata: Ioannou convive con un fastidio al polpaccio, mentre Venuti è rallentato dalla pubalgia. Dal 19 maggio, giorno della ripresa degli allenamenti, la squadra non ha mai potuto lavorare al completo. Nell’ultima seduta non si sono allenati con il gruppo Oudin, Borini, Tutino, Niang, Vieira. Bereszynski è impegnato con la nazionale polacca. Unico rientro registrato, quello di Curto.

Tiene banco anche il caso Beruatto. Arrivato a gennaio in prestito dal Pisa con diritto di riscatto, si era infortunato alla spalla a marzo. Dopo essere stato impiegato regolarmente in quasi tutte le gare successive, ha scelto di operarsi proprio alla vigilia del playout. Una decisione che ha sorpreso la società, che avrebbe preferito rimandare l’intervento con una terapia conservativa. Il club ha anche inviato una diffida, ma il giocatore ha deciso di seguire il proprio percorso medico. La frattura con l’ambiente sembra ormai evidente, Manfredi viene descritto da Il Secolo XIX come furioso, si sarebbe sentito 'tradito' dal calciatore.