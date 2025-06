Sampdoria, scandalo 'Le Iene': Manfredi diventa responsabile del settore giovanile. Sospeso anche il segretario

Il presidente Matteo Manfredi ha compiuto un nuovo blitz a Genova, il secondo dopo la visita a Castellammare, stavolta senza il suo board advisor Alessandro Messina. Alle 12:40 il numero uno della Sampdoria è arrivato al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, quando l’allenamento era già terminato. Nessun discorso alla squadra: Manfredi ha lasciato spazio a quanto già detto dal direttore sportivo Andrea Mancini il giorno precedente. Si è invece concentrato su colloqui individuali e su un incontro operativo con Evani e Lombardo, culminato in una riunione chiave sul settore giovanile, avvenuta intorno alle 15:00 nella sede del centro sportivo.

L’incontro si è reso necessario dopo lo scandalo sollevato dal servizio de Le Iene sui presunti tesseramenti di giovani calciatori in cambio di denaro. Presenti alla riunione Lucio Bove, Christian Puggioni, Marco Zibardi e Fabio Papagni. Assente, e non senza peso simbolico, proprio Alessandro Messina, supervisore del settore giovanile e figura centrale nella recente riorganizzazione dell’area.

Manfredi ha annunciato di assumere ad interim la guida diretta del settore giovanile, in attesa di nominare un nuovo responsabile. La scelta, già indirizzata, sarà esterna e rappresenterà una chiara rottura con la gestione precedente. Intanto, sono arrivate le prime sospensioni. Luca Silvani, responsabile del settore giovanile, è stato sospeso. Stessa sorte per il segretario Tommaso Mattioli, sospeso direttamente dal presidente. Secondo quanto riportato da Le Iene, Mattioli avrebbe predisposto e fatto firmare un contratto a Profeti da un locale di Bogliasco, su richiesta di Silvani, e alla presenza del giornalista Luca Sgarbi.

Manfredi ha ribadito la volontà di seguire quotidianamente le dinamiche della Sampdoria, con presenze a Bogliasco che aumenteranno nelle prossime settimane. Sta valutando l’ipotesi di trasferirsi stabilmente a Genova per alcuni giorni ogni settimana, con l’obiettivo di monitorare da vicino ogni ambito gestionale. Un cambio di passo anche rispetto al passato, che ha ammesso in prima persona: troppe deleghe concesse lo scorso anno, una lezione che ora vuole trasformare in controllo diretto e rinnovamento profondo.