Sembrava la finale di Champions: Italia indecente quando conta, siamo sicuri che Spalletti sia l'allenatore giusto?

Una settimana dopo,, anziché da spettatore privilegiato come sabato scorso., stelline e astri nascenti. Una settimana dopo, anzi sei giorni per la precisione, va detto - con la precisione dei precedenti peggiori - cheche ci costarono l’eliminazione dai Mondiali. Ma se non fosse per il verdetto che si può ancora rimediare, va detto con sincerità:

Inutile passare in rassegna con le pagelle i giocatori. Si è persino salvato Donnarumma, malgrado i tre gol subiti. Ha fatto bella figura il debuttante Coppola, nettamente il migliore dei nostri. Tutti gli altri non pervenuti anche perché - se permettete - i giocatori più in forma del finale di campionato erano in panchina (Orsolini) oppure a casa (Mancini). Il nome di quest’ultimo, tra l’altro, evoca il suo omonimo allenatore predecessore di Spalletti...

A proposito: siamo sicuri che Spalletti sia l’allenatore ideale per la nostra nazionale? Questa domanda potrebbe apparire addirittura blasfema, almeno in apparenza. Ma qui non si discute la competenza tecnica, la maestria tattica o la valenza assoluta di un curriculum vistosamente medagliato. Discutibili sono però i risultati nelle partite importanti, quelle giocate sotto pressione, tipo l’Europeo o lo spareggio Nations League con la Germania. Ecco, l’impressione è che l’Italia (di Spalletti) sia una più che discreta nazionale quando non ha nulla da perdere, tipo la prima partita post Euro 2024 contro la Francia. Invece irriconoscibile quando l’importanza del risultato avvolge la testa di Spalletti e contagia tutti i convocati. Pressione che fa rima prima con tensione. Poi con paura, smarrimento, incapacità di disegnare anche i passaggi più semplici o mettere in pratica il pressing più scolastico. Sia chiaro: questa non è un’Italia di fenomeni e nemmeno di campioni. Ma nemmeno la Norvegia lo è. E poi a tutto c’è un limite. Anche alla vergogna. E vale per tutti. Nessuno escluso. Nemmeno Spalletti.