Serie A 2025/26, il calendario della Roma

Nel pomeriggio di venerdì 6 giugno è stato ufficializzato il calendario della prossima Serie A che prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto 2025 per concludersi in quello del 23-24 maggio 2026. La nuova Roma di Gian Piero Gasperini inizierà il proprio campionato all'Olimpico contro il Bologna; il primo big match della stagione sarà il derby di andata contro la Lazio alla quarta giornata. Il nuovo allenatore giallorosso affronterà il suo passato, al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, alla 18esima giornata - la prima del 2026.

Di seguito tutte le partite della Roma nella Serie A 2025/26: