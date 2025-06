Serie A 2025/26, il calendario dell'Inter

Nel pomeriggio di venerdì 6 giugno è stato ufficializzato il calendario della prossima Serie A che prenderà il via nel weekend del 24-25 agosto 2025 per concludersi in quello del 23-24 maggio 2026. In particolare i vice-campioni d’Italia dell’Inter inizieranno il proprio campionato a San Siro contro il Torino; il primo big match della stagione per i nerazzurri è in programma alla terza giornata - all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il match d'andata contro il Napoli, in cui verrà riproposta la sfida scudetto dell'ultimo torneo, è in programma alla giornata 8 mentre il derby di andata contro il Milan si giocherà alla 12a giornata (weekend del 22 e 23 novembre).

Di seguito tutte le partite dell’Inter nella Serie A 2025/26: