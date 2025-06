Serie C, finale playoff: 90 minuti dividono il Pescara dalla promozione

Novanta minuti dividono il Pescara da un prestigioso ritorno in Serie B. Dopo lo 0-1 del Liberati, gli abruzzesi ospitano davanti ai loro tifosi la Ternana nella finale dei playoff e i bookie li considerano favoriti: la promozione abruzzese si gioca a 1,25, il ribaltone umbro a 4. Nella sfida di sabato all’Adriatico, segno “1” in pole a 2,37 su William Hill, mentre pareggio e successo ospite sono entrambi in lavagna a 3,10.

Otto delle ultime nove partite con la squadra di Liverani in campo sono finite con meno di tre reti complessive, come tre delle ultime quattro con protagonista la formazione di Baldini: all'Adriatico è favorito proprio l'Under, visto a 1,60, mentre l'Over è fissato a 2,20. Il risultato esatto considerato più probabile dagli esperti è l'1-1, proposto a 5,75 e preferito allo 0-0 (esito con cui è terminato l'ultimo precedente a Pescara) che si gioca a 7,25. L'1-0 e il 2-1 sono in lavagna nell'ordine a 7 e 10, mentre 0-2 e 1-3 sono offerti rispettivamente a 14 e 31.

MARCATORI Nei playoff, l'attaccante del Pescara Tonin ha cambiato marcia: 4 gol in sei partite, mentre in tutta la regular season ne aveva realizzati due. La sua presenza nel tabellino dei marcatori contro la Ternana si gioca a 3,25, quella di Ferraris e Alberti a 3,50. La finale d'andata è stata decisa da Letizia, ma per i bookies è molto difficile che il difensore si ripeta: una sua rete paga 12 volte la posta puntata. Tra i rossoverdi, Cianci, Ferrante e Cicerelli (quest'ultimo autore di 19 reti in regular season) si giocano tutti a 3,50.