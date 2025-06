Sorloth, chi è il "Sicario" che ha pugnalato l'Italia: media goal/minuti da record e la Serie A sfiorata

Probabilmente molti di coloro che leggono queste righe non sono arrivati a ieri sera senza avere una benché minima idea di chi fosse Alexander Sorloth, autore del primo dei tre goal coi quali la Norvegia ha strapazzato l'Italia a Oslo. Abbiamo scritto tanto dei pericoli che avrebbero atteso gli azzurri nella trasferta scandinava, e tra questi, oltre ad Haaland e Odegaard, i giocatori più reclamizzati, c'era anche il sinistro del bomber "dalla panchina" dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Sorloth viene da una stagione da 24 reti complessive con la maglia biancorossa, che ha indossato l'estate scorsa trasferendosi dal Villarreal per 32 milioni più 8 di bonus. Un prezzo molto alto, giustificato dal titolo di vice capocannoniere de La Liga 2023/24 dietro all'allora cannoniere del Girona Artem Dovbyk, oggi alla Roma. E chissà come sarebbe andata senza l'infortunio che lo ha colpito nelle battute iniziali dell'ultima giornata, Osasuna-Villarreal, con il rivale sopra di lui di una sola rete, 24 a 23.

LA SERIE A SFIORATA - C'era proprio la Roma sulle tracce di Sorloth, prima di spendere più o meno la stessa cifra che è costato il norvegese per prendere Dovbyk. Ancora prima, è stata la Fiorentina ad informarsi, scoraggiata però dalla richiesta del Submarino Amarillo, deciso a non scendere assolutamente sotto i 40 milioni complessivi. Quindi, una volta che i viola si sono sistemati con Kean a 18 milioni (che affare, col senno di poi!) l'ha spuntata l'Atletico Madrid, che ha completato un attacco stellare con Griezmann, Alvarez, Samuel Lino, Correa, Giuliano Simeone e il "Sicario" d Trondheim, letale soprattutto dalla panchina.

UN SUPER SUB - E' stato lo stesso Diego Pablo Simeone a trovare questo soprannome per il norvegese, che oggi è definitivamente esploso dopo un lungo girovagare tra Rosenborg, Bodo, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Lipsia e Real Sociedad. Le presenze totali sono 50, e dunque la media goal su presenze è vicinissima a uno ogni due, ma quella dei goal per minuti giocati è di uno ogni 89 in totale e addirittura uno ogni 78 nel campionato spagnolo. Capite bene che, mettendo un arnese del genere di fianco ad Haaland e davanti a Odegaard, con Nusa dall'altra parte del campo, la Norvegia comincia ad avere un arsenale di discreto livello...