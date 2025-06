Spagna-Francia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La seconda semifinale di UEFA Nations League è il remake della semifinale di Euro 2024: è sfida tra Spagna e Francia.

Furie Rosse e Bleus di nuovo a confronto, come negli ultimi Europei quando furono Lamine Yamal e compagni a imporsi con il risultato di 2-1, qualificandosi per la finale poi vinta contro l'Inghilterra.

Si gioca in gara secca alla MHPArena di Stoccarda, in Germania, e in palio c'è un'altra finale, quella di Nations League dove ci sarà una la vincente tra Germania e Portogallo; chi perde, invece, disputerà la finalina per il terzo-quarto posto.

In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, le squadre andranno ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Tutte le informazioni su Spagna-Francia: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

SPAGNA-FRANCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spagna-Francia

Data: giovedì 5 giugno 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Cielo

Streaming: SkyGo, NOW, Sito Cielo

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SPAGNA-FRANCIA

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. (A disp. Raya, Remiro, Cubarsí, Vivian, Morata, Fabian Ruiz, Gavi, Olmo, Mingueza, Pino, Alex Baena, Grimaldo, Isco, Fermín Lopez, Samu). CT De la Fuente.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet, Theo Hernandez; Manu Koné, Rabiot; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé. (A disp. Samba, Chevalier, Pavard, Digne, Badé, Guendouzi, Tchouameni, Thuram, Kolo Muani, Gusto, Zaïre-Emery, Barcola, Lucas Hernandez, Cherki). CT Deschamps.

DOVE VEDERE SPAGNA-FRANCIA IN TV - La sfida tra Spagna e Francia sarà trasmessa in tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

L'alternativa gratuita è rappresentata da Cielo, canale numero 28 del Digitale Terrestre.

SPAGNA-FRANCIA IN DIRETTA STREAMING - Spagna-Francia sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app SkyGo per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc; un'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand, tramite abbonamento selezionando il pacchetto 'Pass Sport'.

La terza opzione è gratuita: si tratta del sito di Cielo, a cui ci si potrà collegare tramite pc, smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca di Spagna-Francia è affidata a Federico Zancan sia su Sky che su NOW e su Cielo.