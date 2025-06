Spagna in finale di Nations League col Portogallo: Francia battuta 5-4, doppietta di Yamal

La Spagna batte 5-4 la Francia e raggiunge in finale di Nations League (in calendario domenica 8 giugno a Monaco di Baviera) il Portogallo, che ha superato 2-1 in rimonta i padroni di casa della Germania. Assenti: Rodri, Carvajal, Laporte, Ayoze Perez e Ferran Torres da una parte; Camavinga, Koundé, Saliba e Upamecano dall'altra. I campioni d'Europa si portano avanti di 4 goal (prima 4-0 e poi 5-1), ma nel finale rischiano di farsi rimontare sul pareggio.Â

IL TABELLINO

Spagna-Francia 5-4Â

MARCATORI: 22' Nico Williams (S), 25' Merino (S), 54' rig. Yamal (S), 55' Pedri (S), 59' Mbappé (F), 67' Yamal (S), 79' Cherki (F), 84' aut. Vivian (S), 93' Kolo Muani (F).Â

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand (77' Vivian), Huijsen, Cucurella; Merino (91' Gavi), Zubimendi, Pedri (64' Fabian Ruiz); Yamal, Oyarzabal (77' Samu), Nico Williams (64' Dani Olmo). (A disp. Raya, Remiro, Cubarsí, Morata, Mingueza, Pino, Alex Baena, Grimaldo, Isco, Fermín Lopez). CT De la Fuente.Â

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu (64' Malo Gusto), Konaté, Lenglet (72' Lucas Hernandez), Theo Hernandez; Manu Koné, Rabiot; Dembelé (76' Kolo Muani), Olise (64' Cherki), Doué (64' Barcola); Mbappé. (A disp. Samba, Chevalier, Pavard, Digne, Badé, Guendouzi, Tchouameni, Thuram, Zaïre-Emery). CT Deschamps.Â

ARBITRO: Oliver (Inghilterra).Â

AMMONITI: Yamal (S), Rabiot (F), Theo Hernandez (F), Kolo Muani (F), Gavi (S), Manu Koné (F).Â

ESPULSI: - .Â

GOAL E AZIONI SALIENTI

93' - Kolo Muani fissa il risultato sul 5-4 con un colpo di testa su perfetto cross di Cherki.Â

87' - Barcola serve un pallone invitante a Kolo Muani, che calcia di pima intenzione dal limite dell'area senza però inquadrare lo specchio della porta.Â

86' - Maignan respinge un insidioso tiro di Samu.Â

84' - Cherki verticalizza per Malo Gusto che crossa a centro area, dove il neo-entrato Vivian fa il più classico degli autogoal per il 5-3.Â

79' - Il neo-entrato Cherki segna il 5-2 con un bel sinistro dal limite dell'area di rigore.Â

72' - Dembelé colpisce un palo da posizione defilata.Â

67' - Pedro Porro serve Yamal, che fa doppietta e segna il goal del 5-1.Â

62' - Doué sfiora il palo con un bel destro a giro.Â

59' - Mbappé cade in area dopo un contrasto con Pedro Porro e si guadagna il rigore e lo realizza.Â

55' - Pedri cala il poker col sinistro su assist di Nico Williams.Â

54' - Yamal spiazza Maignan e segna il 3-0 su rigore.Â

51' - Scivolata di Rabiot su Yamal, calcio di rigore per la Spagna.Â

45' - Altra parata di Unai Simon su Dembelé.Â

44' - Goal annullato a Huijsen per fuorigioco: il Var conferma.Â

37' - Stavolta è un diagonale di Dembelé a impegnare Unai Simon con un'altra bella respinta.Â

32' - Unai Simon blocca a terra una conclusione di Mbappé.Â

31' - La reazione della Francia è affidata a Doué, che costringe Unai Simon a una respinta d'istinto.Â

25' - Altro assist di Oyarzabal stavolta per Merino, che non sbaglia a tu per tu con Maignan e mette dentro la palla del raddoppio.Â

22' - Spagna in vantaggio con Nico Williams, che scaraventa in rete col sinistro un'intelligente sponda di Oyarzabal, a sua volta servito in area di rigore da Yamal dalla destra.Â

12' - Francia vicinissima al vantaggio: su uno schema da calcio d'angolo, il velo di Rabiot libera Theo Hernandez, che scheggia l'incrocio dei pali con un bel tiro di sinistro dal limite dell'area di rigore.Â

Â