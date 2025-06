Spalletti-Italia, è finita: Gravina ha comunicato l'esonero al ct

Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico dell'Italia. Le ore di riflessione hanno portato a questa decisione, che adesso è stata annunciata dall'allenatore di Certaldo in conferenza stampa (QUI TUTTE LE PAROLE). La partita contro la Moldavia di lunedì sarà, quindi, la sua ultima da CT dell’Italia.

Nella giornata di oggi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina aveva deciso di partecipare in conferenza stampa per cercare di spiegare l'attuale situazioni di difficoltà della Nazionale Azzurra e quelle che erano le indiscrezioni sulla possibilità che il rapporto lavorativo fra il CT di Certaldo terminasse a stretto giro di posta. Gravina aveva commentato riconoscendo che il futuro di Spalletti apparisse nebuloso e che il destino della panchina italiana fosse ancora da decidere. Adesso la situazione è precipitata, con il commissario tecnico che non sarà più sulla panchina azzurra da dopo la sfida con la Moldavia.

La decisione in casa Azzurri è maturata dopo la pesante sconfitta dell'Italia sulla Norvegia, che ha aumentato il rischio di restare – per la terza volta consecutiva – fuori dai Mondiali. Nella giornata di martedì era previsto un confronto fra Spalletti e Gravina per capire definitivamente se il progetto Italia continuerà sotto la guida dell’ex tecnico di Roma, Napoli e Inter, ma la decisione è arrivata già nella giornata di oggi (domenica 8 giugno). Martedì, dunque, Spalletti firmerà la risoluzione del suo contratto con la Federcalcio, come annunciato.