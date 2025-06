Como, Suwarso avvisa l'Inter: "Fabregas non lascerà il club. Percorso lungo e che ruota attorno a lui"

Il Como fa muro sulla questione Cesc Fabregas. L'allenatore dei lariani è corteggiato dall'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi, diretto all'Al-Hilal, ma in riva al lago non sembrano aver alcuna intenzione di liberarsi dal catalano - che ha anche delle quote della società.

IL PRESIDENTE - Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato dal palco del SXSW London e ha esposto i piani futuri della sua società che punta ancora forte sull'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona. Come riportato da Repubblica, Suwarso ha rivelato che il progetto del Como è a lungo termine e legato a doppia mandata all'attuale mister: “Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”.

L'ALLENATORE - Parole dunque che sembrano escludere una partenza imminente di Cesc, nonostante la missione londinese della dirigenza nerazzurra. Il ds Piero Ausilio infatti è proprio nella capitale inglese. A fare la differenza sarà certamente la volontà dell'allenatore che già ha avuto un contatto nelle scorse ore con l'Inter ma che già allora aveva esposto alcune perplessità e dubbi. Anche Fabregas era presente all'evento, seduto di fianco al presidente, e ha ribadito la fiducia nel progetto comasco. "Credo molto nel progetto Como. Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club — perché siamo ancora un piccolo club — ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro", ha detto.