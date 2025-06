Torino, è fatta con Baroni per la panchina: dettagli e tempistiche

Il Torino ha scelto: via Paolo Vanoli dopo le frizioni dell'ultima parte di stagione con il presidente Urbano Cairo, insoddisfatto circa i risultati che hanno visto i granata chiudere la Serie A nella parte destra della classifica, e dentro Marco Baroni che ha appena risolto il suo rapporto con la Lazio.

Il tecnico toscano, a sua volta, non ha rispettato quelle che erano le aspettative del presidente biancoceleste Claudio Lotito, mancando la qualificazione alle coppe europee all'ultima giornata per colpa del clamoroso tonfo interno contro il Lecce che ha ottenuto la salvezza all'Olimpico. Il passo indietro che ne è risultato ha portato al sì al Torino, dopo voci mai approfondite su un eventuale passaggio alla Fiorentina in luogo del dimissionario Raffaele Palladino.

I DETTAGLI - Baroni firmerà a breve un biennale con i granata, fino al 2027: prima verranno definiti in città, a ore, gli ultimi dettagli con il nuovo allenatore, poi sarà la volta della comunicazione ufficiale dell'addio a Vanoli, quindi i tempi saranno maturi per l'avvicendamento e l'annuncio dell'inizio della gestione dell'ex Verona, che dovrebbe guadagnare poco più di un milione all'anno.