Baroni è il nuovo allenatore del Torino dopo l'addio a Vanoli: è ufficiale

Il Torino cambia in panchina: è ufficiale la separazione con Paolo Vanoli, Marco Baroni raccoglie la sua eredità.

Mancava solo l'annuncio per l'addio di Vanoli, dopo una sola stagione alla guida dei granata, è arrivato nella mattinata odierna.

E' poi arrivata un'altra ufficialità in casa Toro, quella di Marco Baroni: l'ex allenatore della Lazio è stato individuato come il nome giusto da cui ripartire e nelle scorse ore si è accordato con la società di Urbano Cairo per un contratto biennale fino al 2027.



VANOLI VIA: IL COMUNICATO DEL TORINO - Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato.

La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro.



BARONI AL TORINO: IL COMUNICATO - Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2025 la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Marco Baroni. L’allenatore ha firmato un contratto biennale.

Marco Baroni è nato l’11 settembre 1963 a Firenze. Ex calciatore, di ruolo difensore, ha debuttato nel calcio professionistico con la Fiorentina, in Serie A, nella stagione 1981-1982, prima tappa di una lunga carriera, conclusa nel 2000, impreziosita da uno Scudetto e da una Supercoppa italiana con il Napoli. Come allenatore vanta 25 anni di professione, con un’esperienza maturata a partire dalla Rondinella (passando dal ruolo di calciatore a quello di tecnico) sino alla stagione appena conclusa con la Lazio. Tra i risultati ottenuti spiccano, tra gli altri, la vittoria dei playoff di Serie B con il Benevento nella stagione 2016/17, traguardo storico perché per la prima volta ha aperto le porte della serie A al Club sannita. E poi nella stagione 2021-22 la promozione in A con il Lecce, vincendo il campionato cadetto.

Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Baroni con il più cordiale: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.