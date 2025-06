Sembrava una coppa che poteva salvare la stagione e la sua posizione di manager, dopo la deludente annata che ha visto gli Spurs chiudere al 17° posto in Premier League – seppur lontani da una possibile retrocessione in Championship – e invece la vittoria dell’Europa League non è riuscita a contenere la delusione della proprietà del Tottenham che ha decisione di esonerare Ange Postecoglou, come riportato da Fabrizio Romano. Una scelta compiuta direttamente dal patron Daniel Levy.

A Postecoglou, dunque, non è servito riportare la fu Coppa Uefa, un trofeo continentale che nel nord di Londra mancava dalla stagione 1983/84. L'allenatore australiano lascia dopo aver regalato un trofeo che al Tottenham mancava dal 2007-08, dalla Coppa di Lega contro il Chelsea, dopo aver trovato la via del successo in un club dove non ci sono riusciti nemmeno Mourinho, Conte e Pochettino. Una decisione definitiva di Levy che, in ogni caso, si ritroverà a disputare la prossima edizione della Champions League proprio grazie alla vittoria in Europa League.

Per la sua sostituzione, il Tottenham pensa sia a Thomas Frank del Brentford che a Marco Silva del Fulham.

IL COMUNICATO - "Dopo una revisione delle prestazioni e dopo un'importante riflessione, il Club può annunciare che Ange Postecoglou è stato sollevato dai suoi incarichi.

Ange si è unito a noi dal Celtic nell'estate del 2023 e ha supervisionato un periodo di cambiamenti in campo, riportandoci al calcio offensivo che è stato tradizionalmente associato al Club, mentre ha scritto un nuovo capitolo della nostra storia portandoci alla gloria della UEFA Europa League a Bilbao il mese scorso, un risultato che vivrà con tutti noi per sempre.

Siamo estremamente grati ad Ange per il suo impegno e il suo contributo durante i suoi due anni al Club. Ange sarà sempre ricordato come il terzo allenatore nella nostra storia a consegnare un trofeo europeo, insieme a figure leggendarie come Bill Nicholson e Keith Burkinshaw.

Tuttavia, il Consiglio ha concluso all'unanimità che è nell'interesse del Club che un cambiamento abbia luogo. Dopo un inizio positivo nella stagione 2023/24 di Premier League (PL), abbiamo registrato 78 punti nelle ultime 66 partite di PL. Questo è culminato nel nostro peggior piazzamento in PL della scorsa stagione. A volte ci sono state circostanze attenuanti: infortuni e poi la decisione di dare priorità alla nostra campagna europea. Anche se vincere l'Europa League in questa stagione è uno dei momenti più belli del Club, non possiamo basare la nostra decisione sulle emozioni legate a questo trionfo.

È fondamentale essere in grado di competere su più fronti e crediamo che un cambio di approccio ci darà le migliori possibilità per la prossima stagione e oltre. Questa è stata una delle decisioni più difficili che abbiamo dovuto prendere e non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, né una decisione che abbiamo affrettato a concludere. Abbiamo preso quella che crediamo sia la decisione giusta per darci le migliori possibilità di successo in futuro, non la decisione facile.

Abbiamo una squadra giovane e talentuosa e Ange ci ha dato un'ottima piattaforma su cui costruire. Desideriamo esprimergli la nostra gratitudine. Gli auguriamo ogni bene per il futuro: sarà sempre il bentornato a casa nostra.

Le notizie sulla nomina di un nuovo Head Coach saranno annunciate a tempo debito".