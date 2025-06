Totti a 1vs1: "Gasperini alla Roma è da valutare. Io oggi sarei il numero uno"

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è stato il protagonista a Parma della partita organizzata da "Operazione Nostalgia" Queste le parole su alcuni tempi di attualità: “Gasperini? Non so se essere fiducioso o no, valutiamolo. Per allenare la Roma ci vuole tanta personalità, dovrà essere bravo a imporsi. Dobbiamo aspettare, ora non saprei giudicare”.

A 1VS1 - Poco prima della partita Totti ha partecipato al nostro 1vs1. Alla domanda se la versione “prime" di Totti, ovvero la migliore di sempre, sarebbe oggi nella top 20 e poi nella top ten Francesco ha risposto così: “Sarei tra i primi tre, anzi a dire il vero non mi viene un giocatore in attività in Europa più forte del miglior Totti. Al momento non c’è, sono sincero”.